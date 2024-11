Due pedoni sono rimasi feriti dopo esser stati investiti in due incidenti a Gallarate

Un ragazzino di 12 anni e un uomo di 52 anni sono rimasti feriti in modo serio – anche se non sono in pericolo di vita- a Gallarate, in due distinti incidenti stradali avvenuti nel quartiere Cascinetta e in centro città (la foto di apertura è d’archivio).

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 13.30 in via Dubini, vicino al Sant’Antonio Abate: ad avere la peggio un uomo di 52 anni, che è stato poi trasferito dalla Croce Rossa all’ospedale di Circolo di Varese.

Il secondo incidente è avvenuto invece su una strada principale, via Pegoraro, nel quartiere Cascinetta: è rimasto ferito un dodicenne, soccorso dalla Croce Rossa gallaratese e trasferito in ospedale a Busto Arsizio.

Entrambi, come detto, hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita.

La Polizia Locale gallaratese ha rilevato entrambi gli incidenti per chiarire la dinamica.