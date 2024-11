“… e poi è nata Agata”: la storia del fiocco rosa che ha cambiato la Val Veddasca nel podcast Cara Varesenews

Il 20 giugno 2019 nacque Agata. Il suo arrivo fu una notizia: era venuta al mondo una bimba in una valle che da ben 28 anni non festeggiava un lieto evento. Da Graglio, dove risiedevano i suoi genitori Laura e Roberto, la voce si sparse ovunque e arrivò fino in Australia.

Lo spopolamento della valle sembrava un fenomeno triste a cui non sembrava ci fosse un freno. Invece la scelta coraggiosa e controcorrente di Laura e Roberto rilanciò la comunità, riaccendendo i riflettori su ambienti che possono offrire ancora molto e che, con piccole attenzioni, sono in grado di garantire un’esperienza diversa, più collettiva e solidale, in un contesto affascinante.

Laura aveva deciso di trasferirsi a Graglio da Genova, dal livello del mare si stabilì a 900 metri d’altezza per gestire l’unico negoziato polifunzionale la cui proprietaria, nel 2015, aveva deciso di chiudere, togliendo anche l’ultimo servizio minimo alla comunità.

Il Podcast “Dopo 28 anni un fiocco rosa in Val Veddasca” racconta la storia della nascita di Agata ma anche della rinascita di un borgo, arroccato in montagna, e dei nuovi orizzonti che ha aperto. Mamma Laura ci accompagna in un percorso di riscoperta di una comunità che sembrava destinata a morire e che da Agata è rinata.

La storia di Agata è il primo episodio della serie Podcast “Cara Varesenews”, scritto da Orlando Mastrillo e realizzato da Chora Media con il sostegno di Sea Milan Airports.