La storia dell’imbianchino che ha cambiato “faccia” a VareseNews

È disponibile la sesta puntata del podcast “Cara VareseNews”, realizzato in collaborazione con Chora Media per celebrare i trent’anni del nostro quotidiano online. Un episodio importante che racconta un passaggio importante nella storia del giornale.

La puntata è dedicata alla “quarta casa” di VareseNews: la nuova sede che sta sorgendo nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno, chiusa nel 2022 per la mancanza di iscritti. Un luogo, oggi in trasformazione, che con la sua chiusura ha lasciato una ferita nella comunità locale e che oggi rinasce con un progetto di rigenerazione dal nome Materia.

Uno spazio che sarà la nuova casa della redazione, ma anche un hub culturale, uno spazio pensato per la formazione, la collaborazione e l’incontro, aperto a cittadini, associazioni e realtà del territorio che vogliono contribuire alla sua crescita.

Il podcast però non si limita a raccontare la trasformazione degli spazi, ma offre anche uno sguardo attraverso la storia di Vincenzo De Iacovo, l’imbianchino che ha diretto i lavori di ristrutturazione all’interno dell’edificio. Per Vincenzo, questa scuola rappresenta molto più di un luogo di lavoro: è stata la sua scuola elementare, frequentata 37 anni fa dopo il trasferimento della sua famiglia dal Sud Italia. Tornare in quei corridoi per ridare vita a quelle aule è stato per lui un viaggio emotivo, un intreccio di ricordi e nuovi inizi.

La rinascita dell’ex scuola di Sant’Alessandro come Materia è il simbolo di una comunità che sceglie di guardare avanti, valorizzando il passato per creare opportunità per il futuro. Questo episodio del podcast non è solo una cronaca di cambiamento, ma un invito a riflettere su come gli spazi possano trasformarsi in luoghi di innovazione e incontro, restituendo valore e significato alla collettività.

Non perdete l’ascolto della sesta puntata di “Cara VareseNews”, la trovi sulle principali piattaforme audio gratuite.