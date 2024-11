Cara Varesenews, l’opera di una mente collettiva

Dal maggio 2006 al settembre 2008, sono state pubblicate da Varesenews 12.118 lettere al direttore, collezionando oltre un milione e mezzo di clic.

Adriano Gallina allora direttore della Fondazione culturale di Gallarate e organizzatore teatrale propose di portare sul palcoscenico uno spettacolo ispirato da quelle lettere. Nel 2008 la redazione ha fatto un grande lavoro di selezione tra oltre 10mila lettere al giornale e pubblicato un libro che ha rappresentato il timone dello spettacolo. Una vera pazzia, considerata la varietà degli argomenti e delle argomentazioni. dei lettori – si passa infatti dalla cacca dei cani per strada alla narrazione fine e argomentata agli avvenimenti politici.

Secondo Adriano Gallina, questi grafomani – lui era uno del gruppo – erano «autori in cerca di un personaggio, il resto lo ha fatto il teatro, trasformando le parole scritte in gesti, inflessioni, toni, corpi, movenze».

A realizzare quella trasformazione fu la Compagnia stabile del Teatro del Popolo diretta da Sara Mignolli, restituendo dal vivo, con la strumentazione dell’attore e con l’aiuto della redazione di Varesenews, quella che Gallina definisce «un’atmosfera, una koiné, una sorta di complessiva ecologia della mente».



Se la comunità degli scrittori di Varesenews può essere definita, la metafora migliore è dunque quella di “mente collettiva” con le contraddizioni e le dissonanze, i conflitti e gli entusiasmi, le astrazioni filosofiche e i piccoli problemi quotidiani, stelle e stalle. Con una consapevolezza; quella di essere nessuno e centomila. Ma, al contempo e soprattutto, anche uno.

La sera della rappresentazione – era sabato 18 ottobre 2008 – la sala Napoleonica era gremita di persone e gli autori delle lettere erano in prima fila, forse inconsapevoli di far parte di una comunità che mirava dritta dritta all’utopia: contribuire alla costruzione di un mondo migliore.

La storia “Cara Varesenews” è la terza puntata che dà il nome al podcast prodotto da Chora media con VareseNews.