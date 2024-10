Cara VareseNews: dal Circolino di Bosto a Materia una serata per raccontare le comunità

Un palco ricco di storie e di racconti. Cara VareseNews ci porterà a conoscere le comunità, le vite, le esperienze vissute negli ultimi decenni nella nostra provincia. Otto protagonisti e diversi giornalisti ci faranno rivivere momenti e conoscere vicende di vita quotidiana che per tanti versi diventano speciali.

A presentare la serata ci sarà Francesca Milano, direttrice di Chora news. Con lei abbiamo lavorato nelle ultime settimane per realizzare una serie podcast che attraverso nove storie raccontasse il percorso vissuto dai tempi del Circolino di Bosto fino a Materia – la nuova sede di Varesenews e tanto altro – per trent’anni di informazione e di racconti delle comunità.

Il titolo della serata prende spunto da un progetto del 2008 messo in scena come momento teatrale con le lettere al giornale. Ogni anno ricevevamo oltre diecimila email e dopo un lungo lavoro arrivammo a una selezione per pubblicare poi un piccolo libro. Sarà un cammino in mezzo a tanti fatti che hanno caratterizzato la vita del Varesotto.

Si parte con la cronaca nera che proprio agli albori della diffusione della Rete permise a un piccolo giornale come eravamo, di fare uno scoop incredibile. Un dettaglio di quella strage dei fornai un po’ dimenticata con Cadrezzate al centro di una vicenda sanguinosa. Da lì con un salto temporale racconteremo l’anno dei mondiali di ciclismo attraverso le lettere al direttore. Per poi passare a un tema caldo per il Varesotto, il cambio generazionale delle imprese. Expo, Anche io, la vita delle comunità straniere sono un passaggio importante per arrivare a conoscere la vita nelle valli della provincia con tre storie al femminile tra immigrazione, maternità e riscatto. Per poi chiudere con un racconto che mette al centro la nuova sede del giornale: Materia. Da studente da poco arrivato al Nord a imprenditore che torna in quella scuola per ridarle vita e colori.

Poi un ospite d’eccezione che testimonia un pezzo importante di un territorio che vive a pane e basket. Charlie Yelverton come non lo abbiamo mai ascoltato. Lui sarà protagonista di una delle puntate della serie podcast, ma sarà anche presente sul palco per raccontare Varese e molto altro.

Una serata dinamica tra video c’epoca, musica e testimonianze. Un regalo che ci facciamo insieme e che ci farà riflettere su quanto sia ricca la storia di questi trent’anni e quanto l’informazione giochi un ruolo centrale per la vita di tutti noi.

Ingresso gratuito su prenotazione. Puoi avere il tuo posto qui.