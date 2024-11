Estrattore di succo: che cos’è e come funziona

Negli ultimi tempi è facile aver sentito parlare di estrattore di succo come ultimo ritrovato per cucinare in modo sano e gustoso. Tuttavia, viene ancora confuso con altri elettrodomestici come spremiagrumi, frullatori, centrifughe, tritatutto quando invece vanta un funzionamento completamente diverso che merita di essere visto più da vicino.

Che cos’è un estrattore di succo

L’estrattore di succo è un piccolo e potente apparecchio che sta spopolando nelle cucine. Gli estrattori di succo Hurom sono i migliori per ottenere deliziosi succhi di frutta e verdura ricchi di preziosi nutrienti per un organismo più sano. Vitamine e sali minerali (ferro, magnesio, potassio, etc.) non vengono dissipati o rovinati come capita invece quando si fa ricorso ad altri dispositivi più comuni e diffusi come spremiagrumi e frullatori.

Come funziona un estrattore di succo

L’estrattore di succo fa ricorso a una particolare tecnologia che sfrutta una vite infinita al posto di lame metalliche rotanti. La coclea spinge gli ingredienti con delicatezza verso il filtro per ricavarne una preziosa bevanda. Il risultato della spremitura a freddo è un succo più nutriente e dal colore brillante proprio perché non è venuto in contatto con parti metalliche che provocherebbero ossidazione.

Anche il sapore è più gustoso e soddisfacente, rendendo facile consumare più vegetali. Infatti, l’estrattore di succo è un prezioso alleato che aiuta a variare la dieta portando in tavola più tipi di ortaggi e frutta fresca.

Inoltre, favorisce un’alimentazione vegetale che migliora la salute: un maggiore apporto di vitamine e sali minerali migliora le difese immunitarie, la diuresi e la motilità intestinale. Ne beneficiano anche pelle, unghie e capelli risultando più sani, resistenti e luminosi rispetto a prima senza dover far ricorso a integratori alimentari. Infatti, un’alimentazione più varia, ricca e sana non ha bisogno di soluzioni di sintesi chimica lontane anni luce dai nutrienti naturali per quanto riguarda qualità ed efficacia.

Come usare un estrattore di succo

Usare un estrattore è più facile di quanto si possa pensare poiché vanta un funzionamento intuitivo. Non bisogna far altro che inserire gli ingredienti freschi selezionati ricordando che possono essere usati anche quelli confezionati o secchi, sebbene i risultati differiscano in termini di qualità nutrizionali.

Nell’estrattore di succo possono essere inseriti ortaggi, frutta – compresa quella secca –, semi, erbe aromatiche, alghe, fiori, legumi (precotti o ammollati). Ad esempio, l’estrattore di succo è l’unico elettrodomestico che fa il latte di mandorle in casa in pochissimo tempo senza fatica.

L’unico limite di un estrattore riguarda gli ingredienti più fibrosi come il mango, l’avocado o le banane che non sono adatti. Altri ingredienti ricchi di fibre come i gambi del sedano o i finocchi, possono essere tranquillamente spremuti a patto di tagliarli prima in piccoli pezzettini.

Infine, per quanto riguarda i torsoli e i noccioli, quelli più grandi e grossi di albicocche, pesche, prugne o ciliegie vanno tolti. Non ci sono invece problemi quando si tratta di semini piccoli come quelli di mele, pere o anguria che l’estrattore scarta in autonomia.