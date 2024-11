Floris: “Giocare su un campo del genere è irrispettoso. Per il Varese è controproducente”

VARESE – NOVAROMENTIN 1-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): È stata una partita con più aspetti: abbiamo accorciato di un punto sul Bra ed è una buona cosa. Peccato perché potevano essere tre punti anche se sarebbero stati immeritati. Mi sento però di dire una cosa: quando vincevamo le partita mi ero già lamentato del campo e lo ribadisco oggi. Credo che questo terreno di gioco sia controproducente per il Varese, per quello che prepariamo tutta la settimana con giocate palla a terra. Dobbiamo cambiare atteggiamento e calciare la palla, cosa che non siamo bravi a fare, non siamo predisposti a fare e non siamo capaci di fare e non abbiamo i giocatori adatti. Non voglio togliere nulla agli avversari che sono una squadra forte ma questo campo abbassa i nostri livelli e alza quelli degli altri. Vedere sbagliare tanti palloni in fase di uscita non è da noi e assolutamente parlerò con la società perché bisogna intervenire su questo problema. Continuare così è irrispettoso nei miei confronti e nei confronti dei giocatori che si allenano tutta la settimana e poi vengono su un campo troppo brutto per restare in silenzio. Se qualcuno lo prende come una scusa non mi interessa: l’ho già fatto presente tempo fa e nulla è cambiato.

FLORIS 2: Oggi abbiamo pareggiato, c’è anche andata abbastanza bene perché potevamo prendere anche il secondo gol anche se abbiamo subito l’1-1 su un fuorigioco e non ci hanno fischiato un rigore nel finale. Complimenti all’avversario che ha impostato bene la partita, hanno studiato il campo e le dinamiche. In questo campionato non si vincono tutte le partite: bisogna restare agganciati alle prime, e sfruttare i momenti giusti. Questa squadra è allestita per fare una stagione importante, ma oggi abbiamo fatto una buona partita, ha inciso anche il campo, nel secondo tempo abbiamo iniziato a buttare su la palla ma a me non piace. Se avessimo vinto 1-0 avrei detto le stesse cose perché l’avremmo vinta in maniera fortuita: quando si cambia atteggiamento diventa il lancio di una monetina e questa cosa mi irrita abbastanza. Le partite saranno così fino alla fine, poi chi a dicembre deciderà di fare un passo in avanti, anche dal mercato, si prenoterà per andare nei piani alti, chi invece non avrà intenzione di vincere non farà acquisti. Noi finora siamo un’ottima rosa, purtroppo non sono mai riuscito a sfruttarla per gli infortuni e sono contento del rientro di Ropolo, importante anche per la personalità.

PABLO GONZALEZ (Allenatore NovaRomentin):Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, che ha saputo mettere in difficoltà una grande squadra che sta facendo un ottimo campionato. Peccato non aver sfruttato le occasioni avute. I ragazzi però sono stati bravi a reagire e rimettere in piedi la gara perché rispondere al vantaggio di una squadra esperta come il Varese non era facile. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, nelle ultime partite ci è mancato il gol ma l’importante sarà reagire quando ci saranno i momenti difficili. Quando vengo qua a Varese so che il mio passato conta. È comunque sempre bello e tutto questo fa parte del calcio.

SAMUELE BONACCORSI (difensore Varese): Oggi abbiamo incontrato una squarra molto forte che ci ha messo in difficoltà. In settimana ci siamo detti di trovare tre punti, purtroppo non è stato così. C’è un po’ di rammarico anche guardando il risultato del Bra, faremo di tutto per prenderceli settimana prossima. Su questo campo è molto difficile e limitante per il nostro gioco. Dei tre gol finora solo uno è servito per la vittoria, cercherò però di fare meglio per non prendere gol.