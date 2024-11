Il Varese fatica ma si prende un punto: 1-1 con la NovaRomentin

Arriva un solo punto per il Varese, che al “Franco Ossola” non riesce ad andare oltre l’1-1 nella sfida di vertice contro la NovaRomentin. Una gara difficile per i biancorossi, che non sono riusciti a essere aggressivi come richiesto da mister Roberto Floris e alla fine si mettono in tasca un punto che, vista l’andamento della gara, è prezioso. Dopo un primo tempo sotto tono, con Piras impegnato in almeno due parate importanti, a inizio ripresa i biancorossi sembrano trovare risposte positive e passano in vantaggio al 9′ con l’inzuccata vincente di Bonaccorsi. Poi però la spinta dei novaresi si fa più insistente e porta al pareggio di Saccà al 29′, bravo a sfruttare al meglio un rimpallo in area. Nel finale Floris sbilancia la squadra ma a essere impegnato è ancora Piras che si oppone prima a Chelli e poi a Rizzo salvando così almeno il punto.

In classifica un passettino indietro per i biancorossi, che guadagnano un punto sul Bra, sconfitto a Voghera, ma perdono la seconda piazza con il Ligorna che fa bottino pieno con il Chisola e si porta a +2. Settimana prossima per il Varese ci sarà una trasferta molto insidiosa a Lavagna contro i bianconeri che occupano le zone di alta classifica anche se arrivano dalla sconfitta di Sanremo. Il campionato è ancora lungo, ma il momento per dare risposte alle domande è questo e per settimana prossima la pressione inizia a salire.

Purtroppo, come sottolineato anche da mister Roberto Floris al termine della gara e indipendentemente dal risultato ottenuto dai biancorossi, il campo del “Franco Ossola” continua a essere non all’altezza della storia dello stadio masnaghese che negli anni, che ci fosse pioggia, neve, sole o vento, è sempre stato curato e ritenuto uno dei migliori in Italia. Invece vedere oggi la palla rimbalzare in maniera irregolare è un colpo al cuore ogni volta che una zolla ne modifica beffardamente la traiettoria. Chi di dovere, per cortesia, si muova per ridare dignità all’erba del “Franco Ossola” perché così non solo si fa un dispetto alla squadra di mister Floris, ma anche alla storia del calcio varesino.

FISCHIO D’INIZIO

Si chiude al “Franco Ossola” l’intensa settimana dei biancorossi, iniziata dalla trasferta di Vado e passata dall’impegno di Coppa Italia a Sant’Angelo. Vitofrancesco e compagni ritrovano il pubblico del “Franco Ossola” per la sfida alla NovaRomentin – ex Rg Ticino dopo la fusione con la Pro Novara -, per una sfida di alta classifica. I novaresi infatti arrivano a Masnago con un solo punto di distacco dal Varese e sognano lo sgambetto per un sorpasso nelle posizioni di vertice. Mister Roberto Floris schiera un 3-4-3 che vede Barzotti, Banfi e Stampi a formare un tridente mobile. Per la NovaRomentin di mister Pablo Gonzalez lo schema tattico iniziale è il 4-3-3 con Pereira al centro dell’attacco supportato da Saccà ed Estrella. Fuori per infortunio il buguggiatese Bertoni. Nota cromatica: per la prima volta in stagione il Varese gioca con il classico: maglia rossa e pantaloncino bianco.

PRIMO TEMPO

Inizia con piglio migoire la NovaRomentin che al 3′ con Dodaro scheggia la traversa con un potente mancino dai 25 metri. Risponde il Varese al 7′ con il cross di Vitofrancesco per Stampi, chiuso però nei pressi della porta da Siciliano. Al 9′ è Ferrante a deviare in angolo il colpo di testa di Mikhaylovsky ma nella prima parte del match è la squadra novarese e tenere meglio il campo mentre il Varese si difende con ordine per non concedere opportunità. Al 22′ però il rischio è grosso quando Saccà parte in velocità sulla destra, rientra sul sinistro facendo fuori Mikhaylovskiy ma grazia Piras aprendo troppo il mancino a giro, con la palla che non trova la porta. Biancorossi che faticano a prendere campo e litigano a più riprese con le zolle irregolari del terreno di gioco, ospiti che invece sfruttano la velocità di Saccà, che al 30′ in un colpo solo si prende punizione dal limite e ammonizione di Ferrieri. Dal calcio piazzato arriva un pericolo: Dodaro batte forte e tagliato, Cannistrà arriva sulla traiettoria e gira al volo ma Piras è nella posizione giusta per deviare sopra la traversa. Biancorossi che non trovano soluzioni e così al 43′ sono ancora gli ospiti a sfiorare il gol con un’incornata ancora di Cannistrà che sfora il palo. Il Varese si rivede solo nell’ultimo minuto con il colpo di testa di Banfi che non centra la porta nonostante l’uscita imprecisa di Ferrante. Si chiude senza recupero un primo tempo complicato per il Varese.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, il piglio dei biancorossi sempre più incisivo nei primi minuti della ripresa. Al 9′ il buon inizio si tramuta in gol: punizione guadagnata da Barzotti, cross morbido di Vitofrancesco e incornata vincente di Bonaccorsi per sbloccare il risultato. Il Varese prova a sfruttare la buona onda e poco dopo Banfi calcia fuori. La NovaRomentin però ha una buona reazione e, azione dopo azione, prende campo. Con l’inserimento di Favale al 24′ gli ospiti si sbilanciano in avanti e al 29′ trovano il gol del pari: un rimpallo fa arrivare la palla a Saccà, tutto solo sul dischetto del rigore, che controlla e batte Piras con un colpo preciso. Mister Floris cerca la vittoria e per il finale inserisce anche Gubellini e Lari per un attacco con quattro attaccanti. La squadra si sbilancia ma non riesce a creare occasioni, anche se al 43′ chiede un rigore per un contrasto dubbio tra Barzotti e Rosato sul quale però l’arbitro non vede irregolarità. Nei 5′ di recupero sono più efficaci le ripartenze degli ospiti, con Piras che para prima su Chelli e poi Rizzo per non subire la beffa. Il Varese non riesce a riportarsi in attacco per cercare i tre punti e così si deve accontentare di un punto.