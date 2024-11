Gestione forestale dalla teoria alla pratica: l’ultimo incontro a Bizzarrone organizzato da Asfo Valle del Lanza

Sabato 9 novembre 2024 si terrà l’ultimo incontro del ciclo formativo dedicato alla gestione del territorio, organizzato dall’Associazione Fondiaria (ASFO) Valle del Lanza e da Istituto Oikos. L’incontro, intitolato “Gestione forestale – Dalla teoria alla pratica“, si svolgerà dalle 9 alle 12 nei boschi del PLIS Valle del Lanza e sarà un’occasione per approfondire le buone pratiche di gestione forestale, gli aspetti burocratici e la certificazione forestale.

Dopo aver affrontato temi cruciali e attuali come la gestione delle risorse idriche e la prevenzione dei rischi idrogeologici, l’appuntamento conclusivo si focalizzerà sull’importanza di una gestione forestale consapevole per migliorare la qualità del territorio.

L’appuntamento è presso l’area del Colle di Sant’Ambrogio a Bizzarone per un percorso ad anello guidato da Massimo Raimondi. Durante le diverse tappe, l’esperto guiderà i partecipanti nell’osservazione della struttura e delle caratteristiche dei boschi, approfondendo temi come il contenimento delle specie esotiche invasive, la gestione delle selve castanili, la cura dei boschi vicini alle sorgenti e le pratiche sostenibili di spostamento dei prodotti legnosi. Il tutto con particolare attenzione alla gestione delle aree forestali vicine ai centri abitati e alla certificazione forestale per una gestione sostenibile.

Organizzato nell’ambito del progetto “alleLanza”, con il contributo di Fondazione Cariplo, l’incontro rientra nell’impegno di promuovere la gestione comunitaria dei terreni abbandonati, prevenendo così l’abbandono e il dissesto del territorio.

Lo scopo dell’iniziativa è creare nuove competenze interne e trasversali su diversi temi, dalle valutazioni ambientali alle potenzialità dei GIS alla partecipazione nei processi decisionali, insieme agli esperti dei settori.

L’evento è rivolto a tecnici, dipendenti, amministratori degli Enti Pubblici, Guardie Ecologiche Volontarie e studenti universitari, con un numero limitato di 20 partecipanti. “Vogliamo che le nostre amministrazioni siano pronte e aggiornate su alcuni temi che competono principalmente l’area extra-urbana. Crediamo che i momenti formativi siano momenti utili e preziosi per il nostro territorio”, dice Giuseppe Ciapessoni, presidente dell’Associazione AlleLanza.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio iscriversi tramite questo link o inviando una mail a asfolanza@parcopineta.it. Le informazioni utili per la partecipazione e lo svolgimento della mattinata verranno comunicate successivamente all’iscrizione.

Per informazioni sull’ASFO Valle del Lanza, clicca qui.