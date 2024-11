Giochi per tutti, al Castello di Monteruzzo si celebra la “Giornata per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”

Come ogni anno la Città di Castiglione Olona celebra la “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” sabato 16 novembre 2024 al Castello di Monteruzzo (Via G. Marconi) con la 11a edizione della “Giornata dell’infanzia” .

Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini per riflettere sui diritti dell’infanzia attraverso incontri, giochi, laboratori creativi, danze e tanto divertimento. L’evento, promosso e patrocinato dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione, coinvolge una ventina tra associazioni ed istituzioni locali che dalle ore 15.00 alle ore 19.00 animeranno le sale ed il cortile dello storico Castello con attività rivolte a bambini di tutte le età e ai loro genitori …senza tralasciare l’immancabile pausa per la merenda!

Questo appuntamento, giunto alla sua undicesima edizione, sarà anticipato alle ore 14.30 dal laboratorio “Mani all’opera!” realizzato Cooperativa Sociale Baobab ed ispirato dal racconto “La mia mano”, scritto ed illustrato da Fuad Aziz e presentato in formato kamishibai. Farà seguito l’attività per bambini ispirata al racconto. (si raccomanda di portare forbici, colla, pennarelli, fogli A3 e matite colorate)

Tutte le attività sono ad ingresso libero.

L’edizione 2024 della “Giornata dell’Infanzia” è organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione con la partecipazione e collaborazione di: Centro Congressi Castello di Monteruzzo, I.C. Cardinal Branda Castiglioni (mostra sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza), AnimazioneVarese (trucca bimbi), Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica G. Battaini, Asilo Nido Comunale (esperienze tattili), Asilo Schoch (laboratorio con legno e carta vetrata), Baobab Coop. Sociale (laboratorio “Mani all’opera!”), Castelleventi, Ropers Ranch (battesimo della sella), CIRFOOD Lombardia (merenda), Genitori in Branda (giochi da tavolo), Parco PLIS RTO e GEV – Guardie Ecologiche Volontarie, Pro Loco Castiglione Olona, Scuola Don Motta (laboratorio “Vietato non Toccare”), Restart (attività grafiche pittoriche), Spassosi Dance Studio (esibizione ore 17.30), Usborne Italia Be Curious (letture in inglese)