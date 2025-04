“Le Streghe della Notte”, a Castiglione Olona una mostra sulle ragazze coraggiose che combattevano i nazisti

Da sabato 5 a domenica 13 aprile, nella sede della Pro Loco di Castiglione Olona si potrà visitare la mostra “Le Streghe della notte”, organizzata dal Circolo culturale Masolino, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro loco di Castiglione Olona.

La mostra racconta una pagina quasi sconosciuta della Seconda guerra mondiale. Dopo l’invasione tedesca dell’Unione Ssvietica (il 22 giugno 1941), la mobilitazione generale vide anche molte donne partecipare in prima linea nel conflitto in unità miste, non solo come medici o infermiere ma anche come combattenti, cecchini, artiglieri e piloti di carro armato.

A seguito di molte richieste, l’aviazione sovietica in particolare, arruolò tra le proprie fila molte donne che volontariamente offrirono la loro esperienza e la loro giovinezza per lottare contro l’invasore nazista; ragazze coraggiose che avevano in media 22 anni, ma in alcuni casi ancor più giovani, e che spesso mentirono sulla loro età per poter servire in prima linea come aviatrici, navigatrici e personale di terra, combattendo con ogni mezzo per la vittoria del loro Paese.

In particolare, alcune di queste donne, inserite nel 588° reggimento di bombardamento notturno, poi divenuto 46° reggimento di bombardamento notturno delle guardie Taman, unico reggimento di sole donne, parteciparono, sia pure con velivoli vetusti, alla liberazione di Novorossiysk, alle battaglie nel Kuban, Crimea, Bielorussia, Polonia e Germania, sino a volare sopra Berlino, divenendo uno dei reggimenti maggiormente decorato.

I piloti tedeschi, con i quali le donne aviatrici si confrontarono quotidianamente, le chiamarono “Nachthexen”, ovvero “Streghe della notte”, donne coraggiose che diedero un enorme contributo alla vittoria della Grande guerra patriottica (come i sovietici chiamarono la Seconda Guerra Mondiale) ma che la memoria sembra avere cancellato o messo in un angolo nascosto della nostra storia.

Quella delle “Streghe della Notte” è una pagina importante della Seconda guerra mondiale ma soprattutto una pagina importante per tutte le donne, per la loro abnegazione e per il loro coraggio.

La mostra sarà visitabile dal 5 al 13 aprile nella sede della Pro loco ogni sabato (dalle 14,30 alle 18) e la domenica (dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18).