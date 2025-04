Festa a Castiglione Olona per il M° Luca Volonté: 110 e lode per il direttore della Filarmonica

Due numeri magici: 110 e lode, e 10 anni, sono diventati simbolo della carriera del M° Luca Volonté, giovane e talentuoso direttore d’orchestra castiglionese, che da 10 anni dirige la Filarmonica Santa cecilia di Castiglione Olona.

Luca Volonté ha recentemente conseguito la laurea con 110 e lode in Strumentazione, composizione e direzione d’orchestra di fiati al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. La sua tesi di laurea ha avuto come oggetto un progetto speciale: il cine-concerto per orchestra di fiati “Mamma, ho perso l’aereo”, tratto dal celebre film di Chris Columbus, con le musiche indimenticabili di John Williams. Il lavoro ha esplorato la complessa arte di adattare una partitura cinematografica per un’orchestra di fiati, con l’obiettivo di sincronizzare perfettamente la musica con le immagini del film. Un progetto ha rappresentato una sfida unica, soprattutto nel contesto bandistico, e ha richiesto la creazione di un linguaggio musicale inedito, capace di bilanciare armoniosamente la parte sonora e quella drammaturgica.

Oltre alla laurea, un altro grande traguardo di Luca Volonté è il raggiungimento dei 10 anni di direzione della Filarmonica di Castiglione Olona. Un decennio di successi e impegno, durante il quale Volonté ha saputo guidare la storica banda musicale con grande passione e competenza. Il raggiungimento di questo obiettivo, a soli 33 anni, è un segno del suo talento e della sua dedizione alla musica.

A dicembre, durante il tradizionale concerto di Natale della Filarmonica, Volonté ha festeggiato questo importante traguardo proponendo proprio il cine-concerto “Mamma, ho perso l’aereo”, eseguendo le musiche del film in sincrono con la proiezione delle immagini. L’esperienza filmico-musicale, assolutamente inedita in un contesto bandistico, ha colpito profondamente il pubblico, riuscendo a coniugare perfettamente la magia del Natale con l’emozione del grande schermo. L’esecuzione, che ha richiesto una meticolosa preparazione per sincronizzare immagini e suoni, ha rappresentato non solo un traguardo artistico per la Filarmonica, ma anche l’ispirazione per la tesi di laurea di Luca.

«Un’esperienza particolare – dice Luca Volontè – che ha richiesto un grande lavoro di adattamento e orchestrazione. La sincronizzazione tra le immagini del film e la musica della nostra orchestra non è stata affatto semplice, ma il risultato è stato straordinario, anche grazie a tutti i musicisti della Filarmonica, che hanno dovuto lavorare per perfezionare anche la versione ridotta delle partiture originali, ma con la stessa intensità e passione. Il risultato finale ha suscitato l’entusiasmo del pubblico di tutte le età, dimostrando come la musica possa rendere ancora più magica l’esperienza cinematografica».

Luca Volonté non si ferma qui. È già al lavoro per il prossimo programma della Filarmonica, che culminerà con il Gran Concerto per il 145° anniversario di fondazione, previsto per domenica 6 giugno alle 21,nel chiostro del Castello di Monteruzzo. Un evento speciale vedrà riuniti in un’unica grande orchestra tutti i musicanti della Filarmonica, insieme agli allievi e ai docenti dell’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora”.