Grande partecipazione alla festa di Halloween della Pro Loco a Cassano Magnago

Dal pomeriggio fino alla sera di giovedì 31 ottobre si è tenuta la festa di Halloween organizzata dalla Pro Loco che ha visto una grande partecipazione delle famiglie con i figli che si sono scatenati con le attrazioni, realizzate per l’occasione dai Volontari a lato della meravigliosa Villa Oliva nel parco della Magana.

I circa 2000 partecipanti si sono immersi nell’atmosfera paurosamente divertente della ricorrenza suddividendosi tra le letture spaventose intorno al pentolone, tenute dalle Volontarie e dal simpatico trio composto da Giusy, Paola e Vincenzo, dove alla conclusione sono stati regalati ai piccoli coraggiosi braccialetti fluorescenti e alcuni libretti realizzati dalla Cartoleria Idea, passando attraverso il percorso ad ostacoli e superando l’escape room, proseguita fino all’ultimo minuto della manifestazione, dove per sfuggire al clown degli incubi si sono dovuti confrontare con prove matematiche e di chimica applicata agli enigmi.

Le famiglie sono state accolte dal servizio di truccabimbi posizionato per l’occasione nello stand dell’Avis e dai Volontari che successivamente si sono mescolati con loro insieme alle maschere provenienti dalla fumetteria Otaku Hero, trovando un ambiente decorato artigianalmente con addobbi volanti come streghe, fantasmini, pipistrelli e terrestri come la necropoli contornata da zucche.

Nel contesto festoso hanno assaggiato anche le deliziose specialità culinarie di stagione, castagne e frittelle, preparate dalle Volontarie amichevolmente coadiuvate dalla loro controparte della Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano.

Il gruppo della Pro Loco ha dichiarato: «Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno partecipato alla nostra 1^ festa di Halloween contribuendo al raggiungimento di questo straordinario risultato. Ringraziamo altresì i Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per il supporto che ci hanno fornito, le altre realtà come Vil Lab, il gruppo Camminando in Salute capitanato da Elisabetta per la presenza, le Attività che ci hanno donato dei manufatti per le scenografie e l’Amministrazione Comunale che ci ha concesso il Patrocinio. Il sorriso dei bambini e l’allegria dei ragazzi è sicuramente la soddisfazione più grande che ci ha ripagato dell’impegno che abbiamo profuso nelle settimane propedeutiche alla realizzazione dell’evento e della fatica nell’allestire le attrazioni. Ci auguriamo di poter continuare ad incontrare i Cittadini cassanesi e di potergli offrire

anche in futuro eventi, proposte di svago oltre che Culturali. Anche attraverso la collaborazione con le altre Associazioni del Territorio potremo creare momenti di socializzazione sempre più vissuti e sentiti».