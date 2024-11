Guasto ad un ascensore della stazione Fs di Busto Arsizio. La lettera di un utente e la risposta di Rfi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore con problemi di mobilità che in queste settimane ha riscontrato un guasto all’ascensore della stazione centrale di Busto Arsizio. Di seguito la risposta di Rete Ferroviaria Italiana

Buonasera,

mi chiamo Pietro Argentieri e sono un disabile di 49 anni. Vi scrivo per portare alla Vostra attenzione questa problematica: l’ascensore della stazione di busto arsizio centrale che porta ai binari 4 e 5 è fuori servizio da almeno 3 settimane.

Ho già inviato 4 o 5 segnalazioni a ferrovie dello stato che conoscono il problema ma non mi hanno mai risposto. Al momento non è cambiato nulla e non sanno dirmi neanche quando lo metteranno a posto.

La cosa assurda è che l’ascensore è una macchina e come tale è soggetta a guasti. È normale ciò che non è normale e inaccettabili sono le tempistiche per la riparazione e che nel momento in cui ci sia un guasto importante non ci sia un’alternativa considerando che per alcune persone e non solo i disabili è indispensabile.

Cioè non è accettabile che rotto l’ascensore l’unica alternativa dopo 3 settimane siano le scale oppure niente treno.

Cosa devo fare per prendere il treno? Buttarmi sui binari? Battute a parte non potete fare qualcosa per questa situazione?

Alla stazione di Busto Arsizio so che arrivano diversi disabili, perchè è una linea molto frequentata , immagino al momento sono tutti in difficoltà come me.

———————————

Gli ascensori di Busto Arsizio non hanno avuto problemi da maggio a settembre. Nel mese di ottobre, uno dei due ascensori è risultato non funzionante a causa di un guasto alla scheda elettronica, che nonostante gli interventi manutentivi si è protratto fino a oggi (7 novembre).

I tecnici interverranno nuovamente in questi giorni per risolvere definitivamente il problema. Nel caso di assistenze programmate per persone a ridotta mobilità, la Sala Blu di Milano richiede di volta in volta il ricevimento del treno sul primo binario per facilitare salita e discesa.