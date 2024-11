I voti del Varese: Banfi illumina ma sbaglia dal dischetto, Barzotti entra e fa centro

VADO – VARESE 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: Può poco sul gol del Vado, sempre ottimo in uscita alta, nella ripresa è molto attento alle ripartenze del Vado e compie anche un paio di interventi decisamente importanti

VITOFRANCESCO 6,5: Ancora da terzo di difesa, se la cava con l’esperienza anche se con la squadra sbilanciata anche lui in un paio di occasioni è costretto a inseguire. Sempre pericoloso sui calci piazzati. Barzotti ringrazia

BONACCORSI 6: Alterna buone chiusure a qualche passaggio a vuoto. Quando il Vado parte in velocità soffre ma alla fine se la cava

MIKHAYLOVKSIY 6: Anche oggi sfiora il gol in più occasioni ma la porta resta stregata. In difesa ci mette il solito impegno ed esperienza

FERRIERI 6: Gara da ex giocata con il giusto carattere. Spinge il giusto ma lo fa sempre con testa

Barzotti 7: Entra e da subito si fa sentire. Mette in difficoltà la difesa del Vado con fisico e grinta. Gol meritato per l’impegno

DAQOUNE 6,5: Copre tutto il campo, recupera e imposta. Alla fine, giustamente, va in riserva. Perde Capra sul gol del Vado ma subisce un contatto probabilmente falloso prima

Ropolo 6: Rientro importante per la squadra. Floris lo mette da esterno puro e lui, dopo un inciampo iniziale, si fa sempre trovare pronto sulla fascia

VALAGUSSA 6,5: Anche per lui gara da ex. Parte fortissimo, spinge e intercetta. Nella ripresa cala fisicamente ma non fa mancare il suo apporto

GIORGI 6: Prima da titolare, si disimpegna bene dietro, davanti invece è un po’ troppo timido

Lari 6,5: Entra con la voglia di spaccare la gara e quasi ci riesce. Due belle iniziative concluse con un mancino potente, peccato per lui Bellocci gli dice sempre di “no”

MACCIONI 6,5: Scheggia impazzita nell’attacco biancorosso nel primo tempo, ha la libertà di muoversi e andare in verticale. Guadagna il rigore e fa tanto alto. Nella ripresa cala

Azizi 6: Entra e si prende un cartellino giallo. Poi si tranquillizza e sveglia la squadra con un bolide dalla distanza che impegna Bellocci.

BANFI 6,5: Sbaglia dal dischetto, ma fino a quelo momento illumina la scena con passaggi filtranti e una gara da rifinitore. Tanta lotta nel secondo tempo per aiutare la squadra

GUBELLINI 6: Lotta, sgomita, cade a terra, calcia, si rialza e corre. Fa tutto, non sempre con logica, ma di sicuro la passione non gli manca. A volte arruffone ma oggi sono più i pro che i contro