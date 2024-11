Floris: “Ottima reazione, prestazione importante. Diamo la caccia al Bra”

VADO – VARESE 1-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Siamo partiti forte, siamo scesi in campo con un atteggiamento impotante creando occasioni. Poi c’è stato l’episodio del rigore sbagliato e subito dopo abbiamo preso il gol su però fallo dal limite dell’area non fischiato. Quello poteva tagliarci le gambe, invece i ragazzi hanno avuto una grande reazione e nel secondo tempo e siamo stati bravi ad andare a creare diverse occasioni, pareggiando e trovando altre opportunità anche per poterla vincere ma siamo stati sfortunati e il loro portiere è stato molto bravo. Per come si era messa la partita e per quello che hanno dimostrato i miei ragazzi soprattutto nel secondo tempo sono molto soddisfatto. Un pareggio contro una diretta concorrente in trasferta, siamo al secondo posto, abbiamo fatto una prestazione importante e mi porto a casa delle certezze.

FLORIS 2: Il nervosismo credo sia lecito: stiamo giocando contro una squadra con una rosa per vincere il campionato, come ha dichiarato. Venire qui e dominare il finale di partita creando diverse occasioni per me è motivo di orgoglio. La Lavagnese ha perso, ci siamo tolti uno scontro diretto fuori casa. Ora, dopo le dichiarazioni del direttore del Bra, sappiamoc he anche loro vogliono vincere il campionato e daremo loro la caccia perché sono la squadra da battere. Vogliono ripetere quello che ha fatto il Sestri Levante, se escono con queste dichiarazioni significa che vogliono farlo. Noi lavoriamo convinti in quello che stiamo facendo.

PAOLO ROPOLO (giocatore Varese): Non vedevo l’ora di tornare in campo e dare una mano ai compagni. Vedere tante partite fuori e non poter aiutare mi pesava. Sono contento di poter ricominciare. È stata una partita fatta molto bene da parte nostra, abbiamo avuto diverso occasioni. Siamo andati sotto alla fine del primo tempo ma secondo me c’era fallo. Nella ripresa abbiamo spinto, pareggiato e avuto occasioni per vincerla. Alla fine un pareggio giusto contro una squadra forte. Ora ci aspetta la Coppa Italia a Sant’Angelo, ci faremo trovare pronti.