Proteste, occasioni sprecate e nervosismo: termina 1-1 tra Vado e Varese

Un pareggio sul campo, tanto – forse troppo – nervosismo tra i protagonisti e soprattutto in tribuna. Termina 1-1 al “Chittolina” la sfida tra Vado e Varese, la gara di cartello della dodicesima giornata del Girone A di Serie D. Un primo tempo ben giocato dai biancorossi, che però falliscono un rigore al 38′ con Banfi – fallo al limite dell’area di Montesano su Maccioni – e subiscono il gol al 46′ di Capra. Il penalty è il primo di una serie di decisioni della terna arbitrale che non hanno trovato d’accordo la squadra di casa – due espulsi dalla panchina ligure per proteste – e che è proseguita nella ripresa per alcuni fuorigioco chiamati, oltre al gol del pareggio – al 38′ con Barzotti – nato secondo il Vado da un corner assegnato erroneamente. Al termine della gara, dopo i 6′ di recupero e il risultato finale in parità, il nervosismo si è acceso anche sugli spalti dove ci sono stati toni troppo accesi e anche qualche contatto tra i tifosi delle due squadre, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri e i sanitari.

Galleria fotografica Vado – Varese 1-1 4 di 31

Cercando di analizzare la gara, in ogni caso condizionata da continue proteste e fischi che alternatamente non trovavano d’accordo giocatori e panchine, il Varese ha comunque giocato una gara di carattere, rischiando qualcosa nella ripresa quando il Vado ha sbagliato a più riprese il colpo in contropiede, ma trovando la forza di pareggiare con le risorse dalla pancina, vedi Barzotti, e nel recupero di spingere forte per il gol vittoria che però è stato negato – soprattutto a Lari – dall’ottimo portiere Bellocci, che oltre al rigore nel primo tempo ha respinto anche gli ultimi assalti biancorossi.

In classifica il Varese resta da solo al secondo posto con il Ligorna, staccando di un punto la Lavagnese ma perdendo terreno dal Bra. Ora la settimana proseguirà con l’impegno di Coppa Italia di mercoledì 6 novembre a Sant’Angelo per poi chiudere al “Franco Ossola” domenica prossima in casa contro la NovaRomentin.

FISCHIO D’INIZIO

Sfida di alta classifica al “Chittolina” dove si affrontano due delle squadre che a inizio campionato erano indicate come le favorite per la vittoria finale. Il Varese vuole confermarsi dopo la bella vittoria contro il Derthona, il Vado invece cerca una vittoria per risalire ancora la classifica dopo una partenza al di sotto delle aspettative. La squadra di casa ha riaccolto mister Marcello Cottafava, rientrato dalla quarta giornata dopo la vittoria dei playoff nella passata stagione, e si schiera con un inedito 4-3-1-2 nel quale l’ex Cottarelli agisce da difensore a destra mentre in attacco capitan Capra agisce alle spalle di Alfiero e Vita. Diversi invece gli ex rossoblù nella rosa varesina, dai freschi Ferrieri, Mikhaylovksiy e Valagussa fino a Ropolo e D’Iglio, che però non sarà della gara a causa del lungo infortunio muscolare. Mister Roberto Floris decice per un 3-4-1-2 che vede il rientro di Bonaccorsi in difesa dopo la squalifica mentre in avanti c’è Maccioni alle spalle di Banfi e Gubellini. Non al meglio Stampi e Barzotti, in lista ma utilizzabili con attenzione.

PRIMO TEMPO

Inizia bene il Varese che al 3′ su azione d’angolo si fa subito pericoloso con il colpo di testa di Gubellini che viene salvato sulla linea da Cottarelli. Da corner a corner: al 9′ è il Vado a sfruttare un tiro dalla bandierina ma Vita da pochi passi non trova il pallone graziando la difesa biancorossa. Il Varese però prova a fare la gara, tiene maggiormente il possesso palla e al 12′, ancora da corner, il colpo di etsta di Valagussa esce non di molto. I padroni di casa rispondono ancora, questa volta con Abonckelet che salta altissimo ma la sua incornata sfiora il palo. Passta la metà del primo parziale i liguri riescono a prendere metri e spingono ma la difesa biancorossa non si fa mai trovare impreparata. Al 31′ Valagussa va troppo leggero su un retropassaggio, Vita intercetta ma da posizione defilata non trova la porta. La grande occasione per trovare il vantaggio arriva al 38′ quando l’arbitro dà un rigore al Varese per un intervento di Montesano su Maccioni a cavallo della linea. Dal dischetto però Banfi questa volta non trova il gol con Bellocci che indovina l’angolo e para. Il Vado chiude in avanti il parziale e pochi secondi dopo il 45′ passa in vantaggio con Capra che – dopo un contrasto al limite dell’area con Daqoune che resta a terra- trova spazio e batte Piras con un mancino al volo che si insacca all’angolino. L’ultimo assalto biancorosso del tempo si conclude con il cross tagliato di Maccioni bloccato da Bellocci e così all’intervallo il Vado è avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese riprende e spinge, ma si sbilancia e al 3′ in contropiede, su una giocata molto bella di Mameli è Vita a graziare i biancorossi sparando addosso a Piras in uscita. Mister Floris inserisce Barzotti per Ferrieri dando maggior peso all’attacco ma la difesa ligure è sempre molto attenta e pronta a rilanciare per gli attaccanti. Al 19′ infatti arriva un’altra occasione con Capra che dà in verticale per Vita che però da sinistra calcia male. Il Varese però continuna a crederci e al 21′ Bellocci deve impegnarsi per rispondere al destro al volo di Gubellini, servito da una bella sponda aerea di Barzotti. Poco dopo però è Alfiero a sfiorare il gol girando di pochissimo fuori un assist d’esterno di Capra. Mister Floris allora rivoluziona la squadra con un triplo cambio: dentro Azizi, Ropolo e Lari per Giorgi, Maccioni e Daqoune e squadra ancora più offensiva. Un destro dalla distanza di Azizi viene parato da Bellocci ma dà spinta al Varese che sul secono corner di fila trova il pareggio con Barzotti che di testa trova l’1-1 al 38′. Il Vado protesta a lungo per l’assegnazione del calcio d’angolo e l’arbitro deve allontanare due collaboratori di Cottafava. Nei 6′ di recupero la spinta biancorossa è imponente e Bellocci deve intervenire a più riprese, in particolare due volte su Lari che con il mancino cerca il riscatto. Il gol partita però alla fine non arriva e la gara si chiude con il risultato di 1-1, un punto che su un campo difficile al termine di una gara nervosa, con tante proteste in campo e anche sugli spalti, con un qualche parola di troppo e anche purtroppo