Il cinema si scopre da ragazzi: Manlio Castagna e i suoi 116 consigli di film da vedere prima dei 16 anni

«Leggete non perché è importante, leggete non perché è bello. Leggete perché una sola vita non basta, è noiosa». Così Manlio Castagna accoglie studenti e studentesse degli istituti Gerolamo Cardano, Falcone e dei Licei dei Tigli nella Sala degli Arazzi in occasione di Duemilalibri.

Castagna parla di storie, di «bugie ben raccontate», che intrattengono lettori e spettatori. Per essere tali, per il regista, sceneggiatore, autore e critico cinematografico le narrazioni non devono sospendere l’incredulità dello spettatore e non si devono lasciar scoprire tutte nei primi frame o nelle

prime pagine.

Castagna si racconta non come non-figlio di genitori intellettuali e borbottando la voce della sua professoressa di matematica racconta come l’ha avvicinato alla lettura di It di Stephen King. Spiega quindi ai ragazzi e alle ragazze «se non siete lettori è perché i libri non sono giusti: non avete trovato i libri che vi parlano. A me in qualche modo parlava».

Come modelli di lettrici Manlio porta Zendaya con cui racconta di aver chiacchierato non di libri ma di storie ed Emma Watson che leggeva libri sul set di Harry Potter. Anche le attrici di film e serie tv apprezzati dai ragazzi sono lettrici intraprendenti e «possiedono una luce negli occhi che gli altri non hanno».

Tra lettura e cinema la domanda sorge spontanea: come si legge un film?

Castagna sostiene che i film non sono dei “tappabuchi”: il cinema ha un linguaggio con la sua grammatica e non si presta ad un uso che riempie tempi morti a scuola. Nei suoi 116 suggerimenti nel libro “116 film da vedere prima dei 16 anni” non si trovi nemmeno uno dei classici. «Ai classici ci si deve arrivare, prima ci si deve innamorare del cinema; i classici sono un punto d’arrivo».