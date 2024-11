Il Collegio Rotondi di Gorla Minore è il set di Sei un mito, mini serie tv tra epica e Generazione z

È dedicato di Telemaco, figlio di Ulisse, e all’incredibile quantità di punti in comune tra il suo viaggio e quello di un adolescente di oggi, il primo episodio di Sei un mito, la nuova mini serie tv di Virgilio Scuola.

Si tratta di un nuovo format di edutaiment distribuito da Chili e rivolto a studenti, docenti e piattaforme educative. Un contributo alla crescente richiesta di contenuti digitali finalizzati ad arricchire i percorsi di istruzione.

Sei un mito combina narrazione epica e temi contemporanei, con un focus su personaggi mitologici che – puntata dopo puntata – dialogano con l’emotività e la quotidianità degli adolescenti.

La novità sta soprattutto nella convergenza tra due mondi – Gen Z e Classici – solo apparentemente distanti che si incontrano e si confrontano su temi di stretta attualità e molto sentiti da ragazze e ragazzi della Gen Z.

A rendere ancora più faimiliare la mini serie a ragazzi e famiglie del Varesotto è la location scelta per la narrazione: il Collegio Rotondi di Gorla Minore.

La serie tv Sei un mito,conta 20 episodi. È distribuita da Chili, diretta da Gabriele Lazzaro e co-prodotta da SkillShake.

Il format ha l’obiettivo di far riscoprire l’epica attraverso una narrazione moderna e coinvolgente.

La serie è ambientata nello splendido Collegio Rotondi di Gorla Minore, dove l’insegnante (e content creator) Roberta Dieci, guida i ragazzi nei loro percorsi di vita, usando i miti classici come strumento di crescita e riflessione.

L’idea del format risponde a una crescente attenzione per i contenuti educativi digitali tra i giovani: uno studio del MIUR e, in particolare, il Report dell’Osservatorio Scuola Digitale 2023, che analizza i dati raccolti nell’anno scolastico 2022-2023, evidenzia una crescente integrazione delle tecnologie digitali nell’istruzione.

Il report sottolinea il crescente interesse verso l’apprendimento attraverso piattaforme online: il 65% delle scuole italiane utilizza regolarmente materiali digitali a supporto dei programmi scolastici (il che riflette l’importanza crescente dei contenuti digitali per arricchire i percorsi educativi).

Sei un mito si rivolge, infatti, ad adolescenti e studenti delle scuole superiori ma anche a educatori e famiglie: insegnanti, genitori, educatori interessati a metodi innovativi per avvicinare i giovani alla cultura. E infine a media e piattaforme educative quali distributori di contenuti scolastici e formativi.

“Con questo progetto festeggiamo il primo, entusiasmante anno di vita di Virgilio Scuola – dichiara Barbara Del Pio, responsabile editoriale Italiaonline – L’ambizione di Sei un mito? Avvicinare le ragazze e i ragazzi della Gen Z alle grandi storie del passato come chiavi per affrontare le sfide del presente. L’epica non è solo letteratura antica, ma un’incredibile fonte di suggestioni e ispirazioni per la vita quotidiana. Ed è con questo spirito (con un po’ di coraggio e tanta, tanta passione) che abbiamo pensato di portare Sei un mito su Chili. Non solo. Il 24 novembre partirà da Modena una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti cast, studenti e studentesse e il team di Virgilio Scuola. Vedremo insieme alcune puntate della serie e ne discuteremo a caldo. Ci metteremo in ascolto delle ragazze e dei ragazzi, in nome della Bellezza e del Sapere”.