Il lido della Schiranna dedicato a Salvatore Furia: “Uomo fondamentale per il Lago di Varese”

Il lido della Schiranna di Varese è da oggi dedicato a Salvatore Furia. È così che si sono chiuse le iniziative che celebrano il centenario della nascita del pioniere della scienza e dell’ambientalismo, in un sabato mattina il cui il lago di Varese risplende in tutta la sua bellezza tra un sole che scalda e la neve sulle montagne.

«Furia è molto conosciuto per la montagna, in cima al Campo dei Fiori c’è l’osservatorio a lui intitolato ma è stato fondamentale anche per il risanamento del lago di Varese» ricorda il sindaco Davide Galimberti. «Con questo gesto vogliamo sottolineare appunto il collegamento tra la montagna e il lago».

Durante la cerimonia – alla presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello, di molte altre autorità e di tanti cittadini- si è ricordato ad esempio quando, all’apice del periodo più nero per la salute del bacino, Furia riempì la fontana di Piazza Montegrappa con l’acqua marcia che aveva prelevato proprio dal lago. Un gesto simbolico che ha svegliato molte coscienze in quegli anni.

Qualche anno più tardi, la prossima estate, chi vorrà fare il bagno qui lo farà proprio dal lido a lui intitolato. Il lido Salvatore Furia abbraccia infatti la spiaggetta tra la canottieri e la piscina, un punto molto amato da chiunque frequenti queste zone e fulcro delle attività sportive che continuano ad animare la zona.

I due cartelli che incorniciano il lido, però, avranno vita breve: un refuso nella parola “meteorologo”, stampato sulle targhe scoperte oggi, verrà presto corretto.