Via libera ai bagni alla Schiranna di Varese dal 15 luglio ma solo al Lido

La stagione dei bagni alla Schiranna partirà il 15 luglio prossimo. È stata pubblicata l’ordinanza che contiene le indicazioni per i bagnanti della sponda varesina.

I dati delle acque , dopo le verifiche effettuate da Ats Insubria, sono risultati buoni: inquinanti sotto i livelli minimi.

A far slittare, però, l’avvio della stagione balneare sono le manifestazioni sportive di canottaggio in calendario questo weekend e il prossimo.

Da ieri, giovedì 4 luglio, e fino a domenica 7 luglio si svolge il Festival di canottaggio nazionale giovanile Under14 denominato Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, mentre da giovedì 11 luglio fino a domenica 14 luglio sono in programma i “Campionati Italiani U23, U17 ed Esordienti” Regata Nazionale di Canottaggio di canottaggio.

La presenza degli atleti e l’allestimento delle strutture funzionali a gare e premiazioni rendono l’intera zona talmente dedicata alle due manifestazioni sportive.

Rispetto allo scorso anno, inoltre, anche il livello delle acque e la presenza di specie vegetali e animali autoctone di interesse comunitario impongono alcuni cambiamenti rispetto ai due anni precedenti.

Nell’ordinanza firmata dal sindaco Davide Galimberti, si annuncia l’apertura della balneazione del lago di Varese in località Schiranna dal giorno 15 luglio sino al giorno 30 settembre ma solo al lido: nelle aree interne al parco Zanzi, nella zona di fronte alla Società Canottieri e di fronte al pontile d’ormeggio sarà vietata la balneazione.

Durante le attività di pulizia dei fondali eseguite dai sommozzatori è stata riscontrata la presenza di cozze d’acqua dolce, che possono essere taglienti: per questo è consigliabile accedere allo specchio d’acqua indossando scarpe da scoglio in gomma

«Le acque del nostro lago nel tratto varesino si confermano di buona qualità – spiega l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – Come ogni anno sono state eseguite le attività di pulizia preventiva del fondale a cura dei sommozzatori della Protezione Civile. Quest’anno l’area di balneazione sarà limitata alla zona del lido e non interesserà il parco Zanzi o altre zone, dal momento che le piogge torrenziali e gli eventi meteorologici estremi di questi mesi hanno alzato di molto il livello del lago, coprendo gran parte del canneto. Quindi sia per la sicurezza dei bagnati, sia per la tutela di un habitat delicato, sarà consentito fare il bagno solo nell’area del lido».