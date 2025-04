Addio a Carla Tavernari, figlia e custode dell’eredità dell’artista Vittorio

Varese saluta Carla Tavernari, figura discreta e appassionata che ha dedicato la sua vita alla tutela della memoria artistica della città.

Nata e cresciuta a Varese, laureata in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, Carla aveva scelto di specializzarsi in storia dell’arte, mettendo la sua competenza al servizio della conservazione e valorizzazione dell’opera del padre, il celebre scultore Vittorio Tavernari.

Dal 1987 si era presa cura dell’Archivio Vittorio Tavernari, raccogliendo e ordinando un patrimonio prezioso di cataloghi, corrispondenze, fotografie e documenti critici. Grazie al suo lavoro appassionato, l’eredità culturale di una delle figure artistiche più significative del Novecento italiano è rimasta viva e accessibile, contribuendo ad arricchire il panorama culturale della città: nell’archivio si trovano infatti saggi di storici e critici d’arte, cataloghi, lettere, inviti e cartoline, insieme a fotografie di personaggi, mostre, sculture e articoli di giornali e riviste.

Carla Tavernari ha saputo anche raccontare, la storia della sua famiglia e il clima culturale in cui era cresciuta. Il libro, intitolato “Vittorio e Piera Tavernari” ed edito da Macchione, prende avvio agli inizi del Novecento per proseguire poi di decennio in decennio tra tanti episodi da cui la vita dei due protagonisti fu costellata, come gli incontri con numerosi esponenti della vita culturale del secolo scorso a cui assistette da ragazza: da Francesco Arcangeli a Enzo Carli, da Mimise e Renato Guttuso a Dante ed Elsa Isella, da Beppe e Pupa Panza di Biumo ai Piovene.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia – Gigi, Giuditta, Lorenzo con Marco –, ma anche nella città: la cerimonia laica di commiato si terrà lunedì 28 aprile alle 15 presso la Sala del Commiato nel Cimitero di Giubiano.

