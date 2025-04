Unghero: “Pareggio amaro, per ottenere risultati servono visione e idee”

VARESE – CAIRESE 0-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ALESSANDRO UNGHERO (Allenatore Varese): Sicuramente questo pareggio ci lascia amaro in bocca. Sapevamo sarebbe stata una partita complicata perché la Cairese ha fatto la sua gara, noi invece abbiamo trovato delle difficoltà nello sviluppo per cercare di trovare delle occasioni da gol più pulite. Nonostante questo la squadra ha generato occasioni da gol e penso che l’avremmo anche meritato. Ci rimane la consapevolezza che bisogna lavorare per ottenere le cose, con una visione e un’idea per raggiungere determinati risultati.

UNGHERO 2: Non so se è mancata la cattiveria, credo che la partita fosse sentita dai ragazzi. La cattiveria è direttamente proporzionale al contesto e alle situazioni di gioco e sapevamo che questo campo fa in modo che l’attenzione e la preoccupazione su alcune giocate e su prendersi determinate scelte coraggiose spesso non facilita. Per entrare nei playoff sapevamo che si sarebbe giocato fino all’ultima giornata sapendo di dover fare più punti possibile. È chiaro che quando c’è un cambio significa che qualcosa non girava nella situazione giusta. Questo non ci cambia la visione di quello che andremo a fare a Gozzano, sapendo che dovremo andare a vincere. I tifosi hanno il diritto di poter esprimere le loro emozioni e pensieri, se si aspettavano di più da questo Varese è probabile, così come credo un po’ tutti. Da quando sono qui penso che il sostegno sia stato importante.

VLADIMIR MIKHAYLOVSKIY (Giocatore Varese): È stata una partita difficile, è mancato il gol. Con il cambio del mister stiamo lavorando in maniera diversa e dobbiamo anche noi imparare tutti i nuovi aspetti che porta il cambio di allenatore. Abbiamo perso un’occasione per agganciare i playoff ed è un peccato non aver vinto. Si affronta tutto con il lavoro, il Gozzano è in forma e gioca bene ma noi siamo il Varese e dobbiamo cercare di vincere. Per me sarà anche una partita particolare perché ho giocato lì 4 anni.