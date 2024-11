Il sindaco di Biandronno: “Beko dovrebbe avere più rispetto degli italiani”

Il sindaco di Biandronno Massimo Porotti, che ha sempre seguito le sorti dello stabilimento di Cassinetta fin dai tempi del disimpegno di Whirlpool, commenta così l’esito dell’incontro al Mimit: «È una situazione non bella. I rappresentanti di Beko non hanno detto nulla che già non si sapesse. Crisi dell’elettrodomestico, immobiliare, concorrenza asiatica… e via dicendo. Questo per far capire che è loro intenzione sacrificare la produzione del freddo, con perdite del 14% a Cassinetta e del 17% a Siena. Sindacati, rappresentanti regionali e sindaci sono stati abbastanza chiari e duri nei confronti di Beko che non ha ancora presentato un vero piano industriale. Nel mio intervenuto ho sottolineato la necessità di un maggior impegno da parte di tutti per trovare una soluzione. A Beko ho chiesto maggior rispetto per gli italiani. Dicono che non vogliono tagliare, vogliono investire ma quello che fanno trapelare è altro. Chiederò un tavolo con Regione e Provincia. Ho delle proposte da fare».