Beko: in Italia a rischio tre stabilimenti tra cui quello di Cassinetta

Nel corso dell’incontro al Mimit tra i sindacati di categoria, Fiom, Fim e UIlm, e Beko Europe, la multinazionale turca ha presentato il piano strategico relativo agli stabilimenti italiani, illustrando le difficoltà delle filiere del lavaggio e della refrigerazione, che riguarderebbero gli stabilimenti di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, di Siena e di Cassinetta di Biandronno in provincia di Varese.

L’azienda in un comunicato stampa ribadisce che «l’attuale presenza nei settori del lavaggio e della refrigerazione sarà ulteriormente valutata per evitare altre perdite di cassa».

La causa di tale situazione sarebbe dovuta alla riduzione del 50% dei volumi produttivi per la concorrenza con il mercato asiatico, di perdite consistenti di utili anche nel 2024 e dell’utilizzo di meno del 40% della capacità installata degli stabilimenti italiani.

IL COOKING È ANCORA VANTAGGIOSO

In particolare, solo la filiera del cooking presente nello stabilimento di Melano , in provincia di Ancona, e in parte a Cassinetta, risulta per l’azienda vantaggiosa dal punto di vista delle tecnologie e dell’innovazione di prodotto. Oltre al cooking, rimarranno la ricerca e sviluppo e il global industrial design, oltre allo stabilimento di Carinaro (Caserta) che è il centro per ricambi. Mentre non si può dire lo stesso per gli stabilimenti di Beko in Italia nei settori del lavaggio e della refrigerazione.

«Riteniamo si stia per completare il piano di disimpegno dall’Italia – commenta Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom Cgil – come avevamo già denunciato quando Arçelik ha chiuso l’accordo con Whirlpool per la nascita di Beko Europe per il rischio di sovrapposizioni di produzioni e stabilimenti. Al Governo abbiamo chiesto di chiarire in che modo intenda garantire i posti di lavoro e gli stabilimenti. È chiaro che il Golden Power annunciato non funziona, serve una garanzia reale di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. È per questo che insieme alle altre organizzazioni sindacali e alle lavoratrici e ai lavoratori, organizzeremo la nostra lotta contro l’ennesima, inaccettabile dismissione industriale».