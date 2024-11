Il Varese a Vado con la “mentalità vincente”

Varese e Vado a inizio campionato sono state indicate come le squadre favorite al primo posto del Girone A di Serie D. Dopo le prime undici giornate di campionato le due formazioni non occupano la vetta ma sono comunque nelle zone importanti della classifica. Ecco perché la sfida che andrà in scena domenica 3 novembre (ore 14.30) allo stadio “Chittolina” sarà un importante confronto tra due formazioni ambiziose che vogliono avere un ruolo da protagonista in questa annata.

Mister Roberto Floris non ha dubbi nell’anticipare la gara: «È una partita molto importante in un momento in cui abbiamo ritrovato le nostre certezze. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. È una sfida facile da preparare perché tutti vogliono giocarla. I ragazzi li ho visti concentrati e attenti e sono sicuro che sarà una bella partita. Sarà difficile contro una squadra attrezzata per vincere il campionato e che è in salute. Spero che faremo una buona prestazione, di sicuro servirà una mentalità vincente, una mentalità da Varese».

«Bisogna andare con il coltello tra i denti – prosegue l’allenatore biancorosso – perché tecnicamente il Vado è molto forte e se andiamo passivi sicuramente ci potrebbe mettere in difficoltà. Restano in dubbio per domani Stampi e Barzotti mentre tornano a disposizione Bonaccorsi dopo la squalifica e Ropolo, ma valuteremo anche in base alle tre partite di settimana prossima».

Già, perché quella di Vado sarà la prima di tre gare ravvicinate di grande spessore: mercoledì ci sarà la Coppa Italia in casa del Sant’Angelo mentre domenica prossima al “Franco Ossola” arriverà la NovaRomentin. Bisognerà penare però un incontro alla volta per raccogliere il massimo e rilanciarsi sui due fronti.

DIRETTA VN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.