Incidente a Mendrisio, due morti tra cui un 38enne del Varesotto

Un 38enne residente nel Varesotto è morto in un incidente stradale avvenuto a Mendrisio, intorno alle 21 di venerdì, costato la vita anche al conducente dell’auto, un 30enne svizzero.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Cantonale, il 30enne, domiciliato nel Luganese, conduceva l’auto lungo via Carlo Maderno in direzione di Melano e, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo scontrandosi frontalmente contro una vettura che circolava in direzione opposta. Alla guida di quest’ultima vi era una 42enne cittadina svizzera, domiciliata nel Luganese.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale in supporto sono intervenuti agenti della Polizia comunale di Mendrisio, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto nonché i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata al l’ospedale.

La 42enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Il conducente e il passeggero dell’altra vettura sono deceduti sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Via Carlo Maderno è rimasta chiusa al traffico per i rilevi del caso. Pure intervenuto il Care Team.