Incidente sull’Autolaghi: una 500 centra la cuspide all’uscita di Gallarate, ferita una ragazza di 24 anni

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 29 novembre all’uscita dell’autostrada A8 di Gallarate in direzione Milano. Per cause ancora in corso di accertamento poco prima delle 18,30 un’auto – una Fiat 500 – è andata a sbattere contro la “cuspide” in cemento tra le corsie di marcia e la corsia d’uscita.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e gli agenti della Polizia Stradale. Ferita una ragazza di 24 anni che è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Legnano in codice giallo. Traffico rallentato sull’autostrada, dove si sono formate lunghe code.