La bellezza dei gatti neri visti con gli occhi dei bambini

Anche quest’anno il 17 novembre si celebra in tutta Italia ed in molte parti dell’Europa e de Mondo la giornata del gatto nero. Il gatto nero day giunto oramai alla diciottesima edizione. La giornata promossa dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente nata come giornata contro le superstizioni legate alla figura del gatto nero è andata man mano trasformandosi in una festa dalle mille sfaccettature con iniziative in Italia ed in altri paese dedicati ai bellissimi mici nero mantati.

Quest’anno i promotori della giornata hanno deciso di promuovere e celebrare la bellezza del gatto nero in tutte le sue sfaccettature e non soffermarsi solo sugli aspetti negativi della storia e delle conseguenti superstizioni antiche di secoli e legate alla figura del gatto nero.

«E per festeggiare e far risaltare la bellezza di questi gatti chi se non i bambini possono essere i protagonisti? Abbiamo quindi deciso – scrivono i promotori della giornata- di chiedere a tutti i bambini che frequentano le scuole elementari di fare un disegno del loro gatto nero o di un gatto nero di loro conoscenza , fotografare il disegno e inviarcelo via mail all’indirizzo presidenza.aidaa@gmail.com. I disegni che perverranno entro natae saranno poi pubblicati in un apposito sito internet e successivamente oggetto di una mostra intinerante prevista per il 2025 e che nelle nostre intenzioni dovrebbe toccare il maggior numero di città italiane». Quindi un inno alla bellezza dei gatti neri.

I bambini che vorranno mandare le foto dei loro disegni corredate da nome e cognome, età e città dell’autore potranno farlo già da oggi inviandoli a presidenza.aidaa@gmail.com.

La partecipazione è gratuita.