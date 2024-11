La Casa della città solidale di Tradate e le scuole del territorio insieme per progetti di solidarietà

Proseguono le attività dell’associazione La Casa della città solidale di Tradate per diffondere nella città i valori costitutivi di cittadinanza attiva, di accoglienza, di solidarietà e di rispetto.

Tra questi progetti grande importanza rivestono quelli che coinvolgono le scuole che, dopo un periodo di sospensione forzata a causa della pandemia, sono ripresi con attività che coinvolgono in diversi modalità tutti gli ordini di scuola dalla materna alle superiori, sia pubbliche che private, nel territorio del Tradatese

Il prossimo appuntamento per gli Istituti comprensivi di Tradate e di Lonate Ceppino, per la scuola materna Saporiti di Tradate e per l’asilo di Abbiate Guazzone è quello della tradizionale Raccolta di San Martino, legato alla storia del giovane soldato pagano di origine ungherese (poi divento vescovo) che in un giorno freddissimo divise il proprio mantello per offrire riparo a un mendicante.

Nel mese di novembre i bambini e i ragazzi delle scuole materne, elementari e medie, vengono sollecitati dai propri insegnanti a considerare che proprio vicino a loro ci sono persone che sono in difficoltà e che necessitano della solidarietà di tutti per vivere in modo più dignitoso. Per un periodo che, quest’anno, andrà dal 7 al 19 novembre saranno invitati a comportamenti di solidarietà, attraverso la raccolta di alimenti che la Casa della Città Solidale provvede poi a distribuire alle persone fragili e alle famiglie in difficoltà.

Dal 2022 gli alunni delle medie dell’Istituto Pavoni, invece , si impegnano per tutto l’anno scolastico in raccolte a cadenza mensile mirate di prodotti di volta in volta carenti nel magazzino del Market; dopo un incontro con i volontari nel mese di settembre a inizio lezioni, con l’aiuto degli insegnanti e degli educatori, coordinati da Laura Barbati, autogestiscono la raccolta mensile che a turno una classe provvede a pubblicizzare e sollecitare e informando infine sui risultati.

Ogni anno le raccolte da ottobre a maggio hanno portato al magazzino circa 5.000 euro di prodotti alimentari e di prima necessità, pari circa al 5% delle spese distribuite annualmente.

Con i ragazzi delle superiori la collaborazione è ad un altro livello perché la finalità del progetto scolastico in collaborazione con la Casa della Città solidale (Pcto o alternanza scuola e lavoro) è quella di avvicinare gli studenti al mondo del volontariato e alle regole di collaborazione nel mondo dell’erogazione di servizi strutturati.

«Una bella esperienza lo scorso anno, che speriamo di ripetere più avanti, è stata quella con il Cfp di Tradate in un percorso di alternanza scuola-lavoro durato 250 ore – raccontano i responsabili della Casa della città solidale – Al termine del percorso lo studente è restato come volontario per tutta l’estate. Dal 2021, subito dopo la pandemia, gli studenti del’ Isis Geymonat hanno aiutato al Market e alle raccolte, e anche quest’anno è al via la collaborazione con il primo gruppo di 10 studenti; tante le ore regalate all’associazione oltre all’energia e all’entusiasmo della loro presenza».

«Con il Liceo Marie Curie è iniziata lo scorso anno una collaborazione con il coinvolgimento di una intera classe che ha contribuito alla realizzazione della nostra presenza alla Welfare Week con diversi apporti tra cui la produzione di un video sulle microplastiche e la gestione dell’angolo dei più piccoli. La collaborazione continuerà anche quest’anno. Avvicinare i giovani al mondo del volontariato e testimoniare la cittadinanza attiva coinvolgendoli è importantissimo. I volontari della Casa della città solidale sono sempre stati e sono a disposizione per collaborare con tutte le scuole che lo desiderino.