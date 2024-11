La fiamma olimpica passerà da Varese: appuntamento il 14 gennaio 2026

Le Olimpiadi italiane di Milano Cortina 2026 si avvicinano e coinvolgeranno – con uno dei suoi simboli più magici – anche Varese. Il comitato organizzatore ha annunciato oggi i percorsi della Fiamma Olimpica della Fiamma Paralimpica e la prima toccherà anche la Città Giardino il 14 gennaio 2026, un mercoledì.

Il percorso del “sacro fuoco” sul territorio italiano prenderà il via da Roma il 6 dicembre ’25 (quindi tra poco più di un anno) e si concluderà a Milano il 6 febbraio, giorno in cui è prevista la cerimonia di apertura allo stadio “Meazza” di San Siro. In Lombardia la fiaccola toccherà anche le città di Pavia, Brescia, Mantova, Livigno, Sondrio, Lecco, Bergamo, Como e Monza.

Il percorso della Fiamma Paralimpica invece partirà da Stoke Mandeville, in Inghilterra, e viaggerà per undici giorni e 2mila chilometri per arrivare a Verona il 6 marzo 2026 all’interno dell’Arena, sede della cerimonia che aprirà quella manifestazione.

Prima di giungere a Varese e in Lombardia, la fiamma attraverserà tutta Italia con un itinerario in grado di toccare numerose località in tutte le regioni. Nel giorno del passaggio la città ospiterà una serie di spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali per concludersi con l’accensione del braciere, con un momento di festa e di partecipazione.

L’itinerario prevede in tutto 63 giorni di viaggio, 60 tappe in Italia, 10mila tedofori e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il Viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre. Napoli sarà la tappa di Natale mentre a capodanno il simbolo olimpico sarà a Bari. Una data simbolica è quella del 26 gennaio: nel 1956 in quella data ci fu l’apertura dei Giochi di Cortina e 70 anni dopo il fuoco tornerà nella località ampezzana.

LE DICHIARAZIONI

Giovanni MALAGÒ (presidente Fondazione Milano Cortina 2026) – «Ogni passo di questo viaggio attraverso le nostre città, diventerà un momento di celebrazione e riflessione, ricordandoci il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere. Quando la Fiamma percorrerà le nostre strade travolgerà milioni di persone con un calore unico e irripetibile: quello che solo lo sport sa trasmettere. Accendendo nei cuori delle persone la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, il Viaggio della Fiamma Olimpica e il Viaggio della Fiamma Paralimpica saranno un’opportunità unica per l’Italia di brillare, ancora una volta, sulla scena mondiale».

Andrea VARNIER (CEO Fondazione Milano Cortina 2026) – «L’arrivo della Fiamma in Italia, e il suo viaggio lungo tutta la nazione, è il momento in cui i Giochi entrano nelle case delle persone, portando ovunque la magia dello sport. È il momento in cui Milano Cortina 2026 diventa Italia celebrando l’unione dell’orgoglio nazionale. Un viaggio che coinvolgerà 10.001 tedofori, ciascuno con la propria storia da raccontare: storie di passione, sacrificio, coraggio e inclusività. La Fiamma è un faro che ispira tutti noi a guardare al futuro con speranza e rinnovata ambizione».