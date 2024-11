La Varesina espugna Ciliverghe con un 3-0 e avvicina la vetta

La Varesina ha sbancato lo stadio Casa Cili di Mazzano, superando i padroni di casa del Ciliverghe con un netto 3-0. Le Fenici hanno messo il risultato in cassaforte già nel corso del primo tempo grazie alle reti realizzate da Gasparri al 25’ e da Bertoli al 30’. Il gol della sicurezza è stato siglato sempre dal numero 9 all’8’ della ripresa. Grazie a questo prezioso successo la squadra allenata da mister Marco Spilli ha accorciato le distanze in classifica rispetto alla capolista Ospitaletto, fermata sull’1-1 nella gara casalinga contro la Folgore Caratese. Gli Orange adesso hanno solo 1 punto di vantaggio rispetto ai rossoblù.

Fischio d’inizio

Il Ciliverghe inizia con un 4-3-2-1. In porta c’è Rimbu, davanti all’estremo difensore il quartetto difensivo composto da Carminati, Ondei, Gerevini e Semprini. La regia è affidata a Boldini, affiancato da Mor e Ricciardi. Alle spalle del centravanti e capitano Triglia agiscono Avitabile e Orlandi.

La Varesina risponde con un 3-4-3 che prevede Chironi in porta, in difesa Coghetto, Mapelli e Cosentino. In mediana Guidetti e Gianola, mentre sulle fasce Miconi e Bobbo. A supporto del bomber Bertoli ci sono capitan Gasparri e Mazia.

Arbitra l’incontro Alessandro Dallagà di Rovigo insieme agli assistenti Davide Adinolfi di Salerno e Marco Infante di Battipaglia.

Primo tempo

Dopo un avvio al rallentatore, il primo squillo è dei padroni di casa con Mor che prova a sorprendere la Varesina con un tiro a giro, ma la difesa rossoblù intercetta la conclusione del numero 7 dei padroni di casa facilitando la parata di Chironi. Al 25’ la Varesina pasaa in vantaggio con un gol di Gasparri, che effettua un cross in area che senza essere toccato da nessuno beffa il portiere gialloblù. Al 30’ arriva anche il raddoppio della squadra di mister Marco Spilli con Bertoli che riceve un pallone in profondità e dopo aver superato Ondei trafigge Rimbu per il gol del 2-0. Al 34’ il Ciliverghe prova a rientrare in partita con Orlandi che viene liberato dopo una triangolazione con Carminati e a tu per tu con Chironi si fa bloccare il tiro dal portiere delle Fenici. Al 40’ ci riprova la squadra di casa con Mata che appena entrato al posto di Semprini, prova subito un tiro di potenza dalla distanza che viene neutralizzato dal numero 1 rossoblù. Al termine dei due minuti di recupero assegnati termina la prima frazione con la Varesina in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

La Varesina rientra in campo determinata e all’8’ riesce a trovare il gol del 3-0 con Bertoli che riceve il pallone nell’area piccola e non perdona, mettendo a segno la doppietta personale. Al 30’ il Ciliverghe prova a cercare il gol della bandiera con un tiro ad incrociare di Boldini che si spegne sul fondo. Successivamente ad avvicinarsi al gol dell’1-3 è Gerevini che con una bella incornata dal centro dell’area di rigore che impegna Chironi a respingere il pallone, concedendo un tiro dalla bandierina alla formazione gialloblù. Al 45’+3 i padroni di casa vanno ancora vicini al gol con una conclusione potente effettuata da Mata che si stampa sul palo. Questa è l’ultima emozione della gara perché al termine dei quattro minuti di recupero concessi l’arbitro decreta la fine dell’incontro e la vittoria della Varesina per 3-0.

CILIVERGHE – VARESINA 0-3 (0-2)

MARCATORI: 25′ pt M. Gasparri (V), 30′ pt M. Bertoli (V), 8’ st M. Bertoli (V).

CILIVERGHE CALCIO (4-3-2-1): Rimbu; Carminati, Ondei (1′ st Iurato), Gerevini Semprini (36′ pt Mata); Mor (12′ st Bresciani), Boldini, Ricciardi (12′ st Sanpietro); Orlandi (12′ st Valota), Avitabile; Triglia. A disp.: Bolzon, Filippini, Scidone, Baldari. All.: Paolo Quartuccio.

VARESINA (3-4-3): Chironi; Coghetto, Mapelli, Cosentino; Miconi, Gianola (27′ st Rosa), Guidetti (18′ st Ghioldi), Bobbo (5′ st Siciliano); Mazia, Bertoli (42’ st Isufi), Gasparri (27′ st Guri). A disp.: Macchi, Gondor, Sassi, Gozzo. All.: Marco Spilli.

Arbitro: Alessandro Dallagà di Rovigo (Adinolfi e Infante)

Ammoniti: Mata e Iurato (C), Bertoli, Gianola, Ghioldi e Coghetto (V).

Recupero: 2’+5’