L’AI nelle testate locali: sfide e opportunità portate dall’intelligenza artificiale

La tredicesima edizione di Festival Glocal è alle porte e Varese si prepara a ospitare quattro giorni dedicati al mondo del giornalismo, tra innovazione, etica e cambiamenti tecnologici. Dal 7 al 10 novembre, il festival offrirà numerosi incontri e panel su temi cruciali per il futuro dell’informazione.

Quest’anno l’AI sarà protagonista. L’incontro “L’intelligenza artificiale nelle testate locali” che si terrà giovedì 7 novembre dalle 16.30 alle 18.30 presso il Salone Estense, offrirà uno sguardo approfondito su come l’adozione di modelli di intelligenza artificiale stia trasformando il giornalismo locale.

L’intelligenza artificiale nelle testate locali

Con il crescente accesso alle tecnologie AI, anche le testate locali, spesso caratterizzate da risorse più limitate rispetto ai grandi gruppi editoriali, stanno sperimentando strumenti avanzati che possono supportare il lavoro giornalistico. Il panel esplorerà i modi concreti in cui l’intelligenza artificiale può essere integrata nelle redazioni di piccole dimensioni, con particolare attenzione alle applicazioni che possono alleggerire le attività di routine e migliorare la qualità dei contenuti. I relatori discuteranno, ad esempio, di come l’AI possa essere impiegata per automatizzare la raccolta di dati, analizzare tendenze e persino supportare i giornalisti nella scrittura di articoli.

Un altro aspetto centrale sarà l’impatto di questi strumenti sul lavoro redazionale: se da un lato l’intelligenza artificiale può accelerare alcune attività, dall’altro solleva questioni sull’etica e sul ruolo umano nel giornalismo. Come cambierà la figura del giornalista locale e quali competenze saranno necessarie per utilizzare al meglio queste nuove tecnologie?

L’incontro offrirà una prospettiva completa sulle sfide e le opportunità portate dall’intelligenza artificiale, con un focus specifico sull’importanza di bilanciare innovazione e autenticità nel racconto del territorio.

Parteciperanno:

Tomaso Bassani

Vicedirettore, Varesenews

Paolo Cagnan

Head of digital and multimedia, Nem

Armando Stella

Vicedirettore, Il Giorno

Tommaso Guidotti

Giornalista, VareseNews

Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti.