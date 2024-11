L’Amca Elevatori esordisce in casa con Verona e cerca il bis

Vinta in maniera debordante la prima partita (+62 sul campo della Uicep Torino) la Handicap Sport Varese si prepara all’esordio casalingo nel campionato di Serie B di basket in carrozzina previsto per sabato 30 novembre alle 16,30 al PalaCusInsubria di via Monte Generoso 59, con ingresso gratuito per tutti i tifosi.

Di fronte all’Amca Elevatori scenderà in campo la Alitrans Verona che nel primo turno ha battuto nettamente Montecchio; le due formazioni si sono già affrontate in precampionato nel torneo di Parma in un match vinto nettamente da Varese. La squadra di Alberto Zorzi si accosta quindi all’appuntamento con i favori del pronostico, ma con la dovuta cautela: mancherà infatti Francesco Roncari, top scorer a Torino, per un problema fisico mentre a Parma i veneti non erano al completo.

Roncari proverà a recuperare in tempo per la gara di sabato 7 quando l’Amca ospiterà Castelvecchio in quello che sarà il primo big match della stagione. La tappa contro l’Alitrans quindi servirà a Pedron e compagni anche per rodare al meglio i meccanismi in vista dell’incontro che sarà già un crocevia: solo la prima classificata del girone accederà direttamente ai playoff evitando la “trappola” del turno preliminare.

In questo turno il calendario “spariglierà” le carte: Torino gioca due partite in trasferta per ottimizzare i costi (Vicenza e Montecchio Maggiore che distano pochi chilometri) e inevitabilmente alcune formazioni riposeranno. La Serie B in carrozzina è anche questo, ma la scelta permette risparmi che si traducono, spesso, nella sopravvivenza delle società coinvolte.