L’arcivescovo Delpini a La Tela di Rescaldina per la settimana della legalità

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini a La Tela, l’osteria sociale nata a Rescaldina sulle ceneri di un ristorante confiscato alla ‘ndrangheta, per la seconda edizione di “SosteneTela”, una settimana della legalità fatta di incontri, musica, pedalate ed enogastronomia studiata a sei mani dalla cooperativa che gestisce il locale con l’amministrazione comunale e il presidio Libera di Legnano.

In una serata moderata dal giornalista Gianni Borsa, Delpini, davanti ad un centinaio di persone, ha dialogato con l’ex sindaco Michele Cattaneo sullo stretto collegamento tra giustizia e libertà, soprattutto nella Pubblica Amministrazione ma anche per i singoli che, nel loro piccolo, possono dare un contributo importante per un mondo migliore e più libero.

Il programma studiato a sei mai da La Tela, Comune e Libera per “SosteneTela”, che fino al 17 novembre coniugherà momenti incentrati sui temi della legalità, della giustizia e dell’inclusione e momenti più “ludici”, proseguirà domenica 10 alle 10, quando si pedalerà verso La Tela con “PedalaTela” accompagnati dalla musica di Arc En Ciel Ensemble percorrendo in bicicletta le piste ciclabili di Rescaldina lungo un percorso ad anello di circa 7 chilometri con tre soste nei parchi che vedranno gli artisti esibirsi in mini-concerti prima del concerto finale all’osteria sociale.

Gli appuntamenti riprenderanno giovedì 14 alle 21 con “ViveTela”, una serata per parlare dell’utilizzo dei beni confiscati nel Legnanese con il presidente del Patto dei sindaci per l’Alto Milanese Matteo Modica e Roberto Bellasio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Venerdì 15, poi, sarà la volta di “RiscattaTela”, un momento di riflessione sul carcere come opportunità di riscatto sociale e di ripartenza con Lucia Castellano, già direttrice del carcere di Bollate e direttore generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e don David Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio.

A chiudere la settimana della legalità saranno infine sabato 16 alle 21 “SuonaTela”, una serata di teatro-concerto con Il Gruppo della Trasgressione, nato dall’esperienza di Angelo Aparo nelle carceri di San Vittore, Bollate e Opera nell’ambito di un progetto di crescita e rieducazione, e domenica 17 alle 12 “AssaggiaTela”, un pranzo con un un menù fatto di prodotti delle cooperative che lavorano sui terreni confiscati o nelle carceri o che fanno inserimenti lavorativi di persone con disabilità.