Laveno Mombello rinnova la magia del Presepe Sommerso, un mese di eventi dedicati al Natale 2024

Si rinnova una delle tradizioni più significative del Natale in provincia di Varese. Nella mattina di sabato 30 novembre nella splendida cornice del Lago Maggiore, gli Amici del Presepe Sommerso di Laveno Mombello hanno rinnovato una delle tradizioni più amate, posando in acqua le celebri statue.

Questo suggestivo allestimento subacqueo, che ormai da oltre 40 anni è un simbolo delle festività natalizie locali, sarà visibile per tutto il periodo natalizio, richiamando visitatori da tutta la provincia e oltre.

Le bellissime statue quest’anno, prima di essere posate in acqua sono rimaste esposte in Piazza Caduti così da poter essere ammirate per la prima volta da vicino.

Illuminate sott’acqua, creano un’atmosfera magica, visibile dalla riva, richiamando visitatori da tutta la provincia e non solo.

il Presepe Sommerso illuminato, foto di repertorio di Luca Leone

La posa inoltre, da’ inizio anche al ricco mese di mese di iniziative organizzate da Gli Amici del Presepe Sommerso, in collaborazione con il Comune, i commercianti, la ProLoco e altre realtà del territorio. Tanti i concerti a tema, oltre alla presenza di cioccolata calda e vin brulé.

Le 42 statue del Presepe Sommerso, realizzate in pietra bianca di Vicenza dal noto scultore vicentino Gianfranco Tancredi, sono un capolavoro che celebra non solo la spiritualità della Natività, ma anche l’artigianalità e l’amore per l’arte. La loro storia è raccontata nel volume “Storia di un Presepe. Quarant’anni del Presepe Sommerso di Laveno Mombello”, curato dal Prof. Giuseppe Musumeci. Il libro racconta, attraverso capitoli dettagliati, la nascita e l’evoluzione del Presepe con uno sguardo approfondito su un’altra tradizione legata a questa opera: la realizzazione dei piatti commemorativi.