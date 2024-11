Natale 2024 a Laveno Mombello: un programma ricco di tradizione e magia con gli amici del Presepe Sommerso

A Laveno Mombello, il Natale 2024 si prospetta speciale grazie al ricco calendario di eventi curato dagli Amici del Presepe Sommerso, che trasforma il paese in un vero e proprio centro di tradizione, cultura e divertimento. Dal 23 novembre 2024 all’11 gennaio 2025, la magia natalizia prende vita con iniziative per tutte le età, celebrando il celebre presepe sommerso e molto altro.

Un inizio simbolico e inedito: la posa delle statue

Gli eventi iniziano sabato 23 novembre, con la tradizionale posa delle statue del presepe sommerso in Piazza Caduti del Lavoro. A seguire, il 30 novembre, le statue trovano posto nelle acque del lago, dando vita a uno spettacolo unico che attira visitatori da tutta Italia.

Musica e convivialità per tutte le età

Il programma continua con appuntamenti musicali e momenti di condivisione. Domenica 1 dicembre sarà l’occasione per cantare insieme con un karaoke in piazza, mentre l’8 dicembre il gruppo musicale Piva Rock Band intratterrà il pubblico con un repertorio natalizio rivisitato in chiave rock.

La musica è protagonista anche sabato 14 dicembre, con il concerto di Natale de Le Pop Up presso la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Laveno, arricchito dalla partecipazione del coro Vocal Experience. Il giorno successivo, il 15 dicembre, le melodie dei Flauti di Lana e dei Zampognari in Quartetto animeranno il paese con le tradizionali note natalizie.

Natale per i bambini e laboratori creativi

Domenica 22 dicembre sarà dedicata alle famiglie e ai bambini: Babbo Natale arriverà in slitta con i suoi elfi per regalare un momento magico. Inoltre, i più piccoli potranno divertirsi con laboratori creativi organizzati dalla scuola dell’infanzia L. Scotti in collaborazione con Terra e Fuoco Lab.

La tradizione del Presepe Sommerso

Il momento clou arriverà la sera di martedì 24 dicembre, quando si terrà la tradizionale posa del Gesù Bambino nelle acque del lago al termine della Messa. Questo evento unico, che combina spiritualità e spettacolo, è il simbolo della tradizione natalizia di Laveno Mombello.

Eventi di fine anno e arrivo della Befana

Le celebrazioni proseguono anche dopo il Natale: il 29 dicembre tornerà la Piva Rock Band, mentre domenica 5 gennaio 2025 sarà dedicata a un intrattenimento musicale con il gruppo folk Sem Chi Insci Chi Scurassitt. Infine, il 6 gennaio si terrà la Festa dell’Epifania, con un pomeriggio in compagnia della Filarmonica G. Verdi e il tradizionale falò della Befana sul lago alle 18:00.

Conclusione delle festività

L’11 gennaio 2025 segnerà la fine delle festività con la rimozione del presepe sommerso, lasciando nel cuore di tutti il ricordo di un Natale vissuto tra tradizione, musica e comunità.

Una festa per tutti i sensi

Oltre agli eventi, sarà possibile degustare vin brulé, cioccolata calda e altre specialità tipiche, accompagnate dalla possibilità di acquistare gadget e oggetti legati al presepe sommerso. Un’occasione unica per immergersi nello spirito natalizio in uno dei borghi più suggestivi del Lago Maggiore.

Il programma