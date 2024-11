Le alcoliche notti del sabato di Tom Waits in California

Come già scrissi recensendo il suo album di esordio Closing Time, Tom Waits inciderà nei decenni dischi più osannati dalla critica come Rain Dogs o Swordfishtrombones, ma se io dovessi sceglierne uno solo prenderei il primo o il secondo, che è quello di cui parliamo oggi.

Certo gli altri che vi ho citato rappresentano meglio l’unicità della sua proposta artistica successiva, ma questi due rimangono ancora più ascoltabili e ben dipingono il romantico ed alcolizzato pianista che si aggira per i club della California del sud. Ma qualcosa comincia a cambiare, come ad esempio il fatto che in due brani – Diamonds e The Ghosts – anziché cantare quasi recita alla sua maniera: lo vedremo usare questa tecnica anche in pezzi molto lunghi nel live che seguirà a questo disco.

14E’ un po’ il mondo della beat generation americana – pare che il disco sia una sorta di tributo a Jack Kerouac – con un accenno ai temi che stava portando avanti il suo coetaneo Springsteen: l’inizio della splendida title track con la Oldsmobile 6 cilindri non avrebbe stonato su Born to run. Gran disco!

Curiosità: la copertina è un evidente rifacimento, quasi un tributo, al bellissimo In The Wee Small Hours di Frank Sinatra del 1955. Waits lo rende più simile a sé con quella che sembra essere una prostituta di strada: non il genere di Frank che in quel momento si accompagnava con Ava Gardner.

50 anni fa la musica