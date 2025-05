Gravissimo incidente nel tratto della Provinciale 1 a Gazzada: morto un uomo di 35 anni

Gravissimo incidente questo pomeriggio a Gazzada Schianno. Secondo le prime informazioni, un pullman e una moto si sono scontrare lungo la Provinciale 1 nel tratto che passa sopra l’autostrada attorno alle 18.15 vicino allo svincolo di ingresso in direzione Varese. (immagine di repertorio)

Un uomo di 35 anni è morto nell’impatto. Leggermente ferito l’altro conducente di 38 anni trasportato in ospedale a Varese in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l‘ambulanza e l’automedica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri di Varese che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del drammatico incidente.

Gravi le ripercussioni alla circolazione: il tratto di strada è stato chiuso per permettere i soccorsi con lunghi incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia