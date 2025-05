Auto ribaltata a Cunardo, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Cunardo, dove poco prima delle 18,30 un’auto si è ribaltata sulla Sp 43. Secondo le prime informazioni un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino, i Vigili del Fuoco di Varese e i soccorsi medici con un’ambulanza inviata dalla Croce Rossa di Luino, uscita in codice rosso, poi declassato a giallo.

È stato attivato anche l’elisoccorso decollato dalla base di Como per il trasporto del ferito all’ospedale, ma non è stato necessario utilizzarlo. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Circolo di Varese dove è stato ricoverato in codice giallo.

I Vigili del fuoco di Varese hanno effettuato le operazioni di recupero e di messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.