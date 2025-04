A Daverio ha aperto le porte EquiForShop: il negozio per chi vive la passione per i cavalli

A metà marzo, complice la crescita della domanda e la scarsità di negozi specializzati in zona, a Daverio è stato inaugurato EquiForShop, una nuova realtà commerciale pensata per offrire non solo prodotti, ma consulenza, esperienza e passione a tutti gli appassionati di cavalli ed equitazione.

Il progetto è il frutto del percorso personale e professionale di Rachele e di suo marito, da sempre nel mondo dei cavalli, lei come amazzone e lui come maniscalco. Tre anni fa hanno iniziato a selezionare e proporre i migliori prodotti per cavalli e cavalieri, con uno shop online e attraverso uno stand dedicato durante eventi e concorsi, arrivando poi a prendere la decisione di aprire un vero e proprio negozio, in via Roma 7, a Daverio.

Da EquiForShop si vuole offrire un’esperienza di acquisto completa, dove il cliente possa contare su supporto, consulenza personalizzata e consigli mirati per scegliere i migliori prodotti sia per l’abbigliamento tecnico e la sicurezza sia per la cura del cavallo.

Dai finimenti agli integratori, dagli accessori per la scuderia ai capi, EquiForShop punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità e competenza.

Per celebrare l’apertura, EquiForShop propone offerte di lancio pensate per categorie specifiche di prodotto, che si alternano in base ai periodi dell’anno: integratori, prodotti per la cura del cavallo, abbigliamento e tanto altro.

È attiva anche una collaborazione con la Lavanderia L.A.C., specializzata nel lavaggio di coperte e nella cura dei materiali tecnici per il cavallo: un servizio prezioso che arricchisce ulteriormente l’offerta dedicata a chi vive il mondo equestre a 360 gradi.

Con EquiForShop la passione per i cavalli si è trasformata in un vero e proprio progetto imprenditoriale, capace di rispondere ai bisogni reali di chi condivide lo stesso amore per questo mondo.

Scopri di più su www.equiforshop.it o visita il nuovo punto vendita per vivere in prima persona questa nuova esperienza.