Le sedi INPS Lombardia illuminate di rosso per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, giorno 25 novembre, in linea con le iniziative di sostegno e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne, promosse dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) su tutto il territorio nazionale, saranno attivati gli sportelli rosa, dedicati alle donne, presso tutti gli uffici relazioni con il pubblico delle Direzioni provinciali INPS della Lombardia.

Per dire no alla violenza di genere, sarà esposta la locandina della campagna “Un Posto occupato”, per riservare idealmente il posto che avrebbe potuto occupare una delle numerose vittime. Saranno distribuiti i materiali realizzati dall’Istituto: la locandina 25 Novembre non sei sola, il Numero Verde 1522 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Guida in 8 passi per le donne vittime di violenza, uno strumento realizzato dall’INPS con l’obiettivo di far conoscere le tutele e i servizi che l’Istituto può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi.

Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente la sensibilizzazione riguardante il fenomeno della violenza di genere tra il personale INPS, è stato organizzato, per la giornata del 25 novembre ed in raccordo con il Consigliere di Fiducia della Lombardia, figura interna incaricata di prestazione assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori oggetto di violenza, discriminazione, molestie e mobbing, un momento di incontro e riflessione partecipata sulle radici e i segni della violenza.

Nelle giornate del 25 e 26 novembre, la sede regionale di Piazza Missori a Milano e le Direzioni provinciali si illumineranno simbolicamente di rosso.