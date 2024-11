L’ex candidato sindaco di Rescaldina De Candia scrive al Parlamento: “Porte di banchina in tutte le stazioni”

«Imporre o incentivare le compagnie ferroviarie ad installare porte di banchina in ogni stazione ferroviaria». La proposta arriva dall’ex candidato sindaco di Rescaldina Mauro De Candia, che nei giorni scorsi, dopo l’ennesimo investimento ferroviario in stazione a Rescaldina nel quale ha perso la vita un 38enne, si è rivolto alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per portare all’attenzione di entrambi i rami del Parlamento la sua istanza.

«Le porte di banchina – spiega Da Candia nel documento inviato a Camera e Senato – sono l’insieme delle separazioni fisiche tra le banchine di attesa e le vie di corsa dei mezzi di trasporto su rotaia. Generalmente, sono realizzate in vetro o in metallo. Un esempio sono le porte di banchina realizzate sulla linea della metropolitana 5 di Milano e sulla linea metropolitana C di Roma».

«Le porte di banchina – aggiunge l’ex candidato sindaco – rimangono normalmente chiuse e si aprono solo quando sono perfettamente allineate con le porte dei convogli in fermata. Dunque, rendono possibile il passaggio di oggetti e persone tra la banchina ed i binari solo allo scopo di salita e discesa dai convogli. Tra una porta scorrevole e la successiva vi sono vetrate o pannelli fissi. Le porte di banchina hanno la funzione di prevenire la caduta di persone e oggetti sui binari».