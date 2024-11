L’incanto all’alba: è il mare di nuvole che ricopre la Valceresio

Dice: fare a nascondino con le nuvole. Ed è così: paesaggi coperti dalla coltre bianca che siamo abituati ad ammirare ripresa dal Forte di Orino o dal Campo dei Fiori ma che questa volta invece raccontano di vallate ancora più a Nord, in Valceresio.

Galleria fotografica Il mare di nuvole sulla Valceresio 4 di 5

È la suggestione proposta dal “mare di nuvole” immortalato dal lettore Paolo Betti per la seguitissima pagina fb “Oggi nel Varesotto” che sempre più di frequente regala vere chicche legate al territorio.

E questa volta è la magia di un panorama che non c’è, ad attirare l’attenzione: chissà cosa nascondono quelle nuvole, una sorta di scommessa con l’occhio, un gioco della memoria per ricordare cosa ci sta sotto.

Oltre all’obiettivo di Betti, in realtà in regalo ce l’ha fatto la natura con un fenomeno già più volte descritto dagli esperti e che ha a che fare con l’inversione termica fra giorno e notte: l’aria calda galleggia sopra quella fredda che non ha nessun modo di sollevarsi verticalmente, creando una stratificazione atmosferica stabile con formazione di nebbie e nubi basse: una scodella di latte sparsa sui versanti, uscita dalla mungitura delle belle giornate.