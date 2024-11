Lite in piazza Risorgimento a Gallarate, danni anche al bar

Serata piuttosto agitata in piazza Risorgimento a Gallarate: poco dopo le 21 un uomo è stato inseguito fin dentro ad un bar della piazza da due uomini, pare piuttosto alticci.

Quando i titolari del bar hanno sbarrato la porta, gli “inseguitori” ha iniziato a prendersela con gli arredi, scagliandoli anche contro la porta, causando alcuni danni.

Sul posto è intervenuta la Volante della Polizia di Stato, che ha identificato la persona inseguita. Si attende la denuncia per i danni.

Nel weekend a Gallarate c’è stato anche un alterco sabato pomeriggio in stazione, mentre nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 3, i carabinieri sono intervenuti in una discoteca di Cassano Magnago per un’aggressione che ha coinvolto due ragazzi di 17 e 18 anni (medicati poi al pronto soccorso di Busto Arsizio).