Luigi Portirelli, dal borgo di Lonate Pozzolo agli studi su Dante

A Lonate Pozzolo un pomeriggio di studi per ricordare Luigi Portirelli, tra i più insigni figli del borgo dell’alta pianura milanese: l’iniziativa della Società Gallaratese degli Studi Patri è ospitata al Monastero di San Michele domenica 17 novembre.

Portirelli (1774-1838) è stato un illustre studioso di letteratura italiana: la sua carriera accademica lo ha visto ricoprire ruoli di rilievo, tra cui quello di docente e prefetto presso il Liceo di Brera a Milano.

Portirelli è noto per le sue edizioni commentate di classici italiani, come l’Arcadia di Jacopo Sannazaro e il Malmantile di Lorenzo Lippi. Particolarmente significativa è la sua edizione della Divina Commedia di Dante Alighieri, pubblicata a Milano tra il 1804 e il 1805. In questa opera, Portirelli offre un commento che, pur privo di un impegno critico profondo, si distingue per l’attenzione alle bellezze linguistiche del poema, considerato da lui un “modello di linguaggio poetico”

Il suo approccio neoclassico si manifesta nella scelta di evitare le “stucchevoli allegorie” che, a suo avviso, avevano soffocato la Divina Commedia, privilegiando invece riferimenti letterari e precisazioni storiche, mitologiche, bibliche e scientifiche.

La presentazione del libro “Luigi Portirelli (1774 – 1838) dantista di origine lonatese docente e prefetto a Brera”, organizzata dalla Società Gallaratese per gli Studi Patri, rappresenta un’opportunità per approfondire la vita e le opere di questo importante studioso. L’evento si terrà domenica 17 novembre alle ore 15:00 al Monastero S. Michele di via Cavour 21 a Lonate Pozzolo.