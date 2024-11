Luino in prima linea contro la pena di morte

Ogni 30 novembre si celebra la Giornata Mondiale delle Città per la Vita, un’occasione per non dimenticare che in molte parti del mondo la pena di morte è ancora una realtà. La giornata rappresenta la più grande mobilitazione globale per dire basta a tutte le esecuzioni capitali, coinvolgendo oltre 2000 città, tra cui Luino. La città ha scelto di aderire alla campagna “Cities for Life” già nel 2012, unendosi alla lotta contro questa forma di punizione crudele e disumana, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Luino rinnova il proprio impegno, organizzando per sabato 30 novembre dalle 11.00 in Biblioteca un evento per sensibilizzare la comunità .

Il programma della giornata include musica dal vivo con Anna Torri e Paolo Besagni, letture a cura del gruppo di lettura della biblioteca e una cerimonia commemorativa, con la partecipazione delle associazioni locali, dei cittadini e delle autorità.

Inoltre, nei giorni che precederanno l’incontro, Palazzo Verbania sarà illuminato di verde, un segno visibile della partecipazione di Luino alla causa globale contro la pena di morte, per ricordare l’importanza di questa lotta e rinnovare l’impegno della città verso un futuro senza esecuzioni capitali.