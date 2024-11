Mandole: “Ora la Openjobmetis è più equilibrata”. Gabe Brown fuori squadra

La pausa per le nazionali ha permesso alle squadre di Serie A di prendersi qualche giorno di riposo, di mettere un po’ di benzina nel motore e di rifarsi il trucco: sono ben otto i nuovi tesserati di sei diverse società in vista della 9a giornata di campionato (più un allenatore: Valli a Napoli). Varese come sappiamo non fa eccezione con l’ingaggio di Alex Tyus (già in campo a Scafati) e Keifer Sykes, due uomini d’esperienza chiamati a svoltare la stagione biancorssa.

«In questi giorni insieme hanno ripreso il ritmo di gioco, hanno portato la loro leadership e l’esperienza che fa parte del loro bagaglio. Con Tyus e Sykes la squadra è più bilanciata: hanno portato alcune cose che ci mancavano e non dobbiamo pregare che i lunghi abbiano problemi di falli. Ho fiducia nel gruppo anche perché loro parlano con i compagni, portano la loro visione e in generale aiutano questa situazione che secondo me è di crescita».

Un gruppo che, però, ha un tassello in meno. Gabe Brown. L’ala del Michigan non si sta più allenando con i compagni e – lo conferma anche Mandole – è ufficialmente fuori squadra. Ha a disposizione gli spazi per allenarsi in modo individuale sino a quando troverà una nuova collocazione visto che nel suo ruolo ci sono Alviti, Gray, Johnson oltre ad Assui e Virginio. In Italia in questo momento Brown non ha mercato mentre qualche sondaggio è arrivato dall’estero, anche se per ora non ci sono trattative avanzate.

Resta invece, per ora, Jordan Harris che dovrebbe essere l’uomo destinato alla tribuna con l’arrivo di Sykes anche se per il momento Mandole tiene aperta la porta. «Per ora non ho deciso chi starà fuori domenica, sceglieremo sabato e comunque guarderemo anche come si schiererà Venezia». I lagunari sono reduci da una bella vittoria in Eurocup sul campo del Lietkabelis per 93-100 dopo un supplementare: Spahija ha recuperato sia Casarin sia Ennis (ben 39′ in campo) anche se non ha schierato McGruder. I lunghi Wiltjer e Kabengele (22 e 21 punti) sono stati i migliori marcatori.

«Venezia è una squadra molto forte e la loro classifica (6 punti in 8 gare, due in più della OJM ndr) è bugiarda. Hanno vinto in rimonta giovedì sera, hanno vinto in rimonta a Napoli, hanno sfiorato la vittoria in rimonta con Milano: sono una squadra che non molla mai, sono tosti. Dovremo mettere cuore e dimostrare che vogliamo vincere questa partita a tutti i costi, fino alla fine».

La difesa è sempre nei pensieri del coach argentino («Per la prima volta in tre anni a Varese l’80% del nostro lavoro settimanale è dedicato a quello, dobbiamo migliorare e renderla efficace come l’attacco») che sta lavorando con lo staff anche per preparare qualche mossa migliorativa in retroguardia. «Già con Pistoia abbiamo mostrato un po’ di zone press e qualche altra variante. Non è vero, in questo senso, che io non voglio cambiare: io voglio prima di tutto vincere».

DIRETTAVN

La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì e dalle 16,15 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.