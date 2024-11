Openjobmetis nuova versione: contro Venezia in cerca della svolta

Si riparte: dopo un fine settimana senza Serie A, il massimo campionato torna ad accendere i motori con il nono turno, caratterizzato da tante novità in campo e in panchina con molte formazioni che hanno ridisegnato il roster con quei correttivi che – nelle speranze di dirigenti e tifosi – aiuteranno a inseguire i rispettivi obiettivi stagionali.

Varese ha operato un maquillage piuttosto pesante iniziato con l’addio a Mannion e proseguito con gli inserimenti di – nell’ordine – Jaron Johnson, Alex Tyus e Keifer Sykes, pronto al terzo esordio italiano dopo quelli con Avellino e Milano. Un trio USA esperto e non certo a buon mercato che dovrà guidare i compagni da qui a fine anno, cercando di strappare per prima cosa punti pesanti in chiave salvezza. Due sono in palio domenica 1 dicembre (a Masnago, dalle 17) contro l’Umana Venezia che, a sorpresa, è appena sopra ai biancorossi in classifica.

La Reyer ha roster e investimenti da prime quattro del campionato e quindi si trova in una posizione deludente, ma ha parecchie scusanti dovute soprattutto ai tanti problemi fisici dei propri giocatori. I lagunari hanno recuperato sia Casarin sia Ennis, in campo nel blitz vincente in Eurocup contro il Lietkabelis (in Lituania). Sempre out Xavier Munford e Juan Fernandez mentre lo staff medico sta provando a riattivare la guardia ex milanese Rodney McGruder. Un quadro che comunque favorirà l’impiego dell’ex di turno Davide Moretti che avrà anche compiti di regia.

Ma è sotto canestro che la “nuova Varese” dovrà per forza di cose reggere l’urto: Kabengele è un carro armato con un tonnellaggio notevole (Tyus è avvisato, mentre Kao dovrà fulminare l’avversario sul piano della velocità), Wiltjer invece può colpire con continuità dal post basso (lo scorso anno demolì a ripetizione la OJM incapace di trovare contromisure). Ridurre il loro impatto offensivo e, allo stesso tempo, evitare di subire a rimbalzo in difesa sono passaggi necessari, quasi obbligati, per poter poi correre in attacco come piace alla Openjobmetis. Dove Hands dovrebbe ora avere solo compiti da finalizzatore grazie all’innesto di Sykes affiancato da Librizzi in regia.

Chiusura dedicata a un passaggio classico di questa sfida, ovvero il “derby” tra i due sponsor Openjobmetis e Umana, concorrenti sul mercato del lavoro somministrato. I due patron, Rasizza e Brugnaro, si conoscono e si stimano ma si punzecchiano anche, quando le due squadre si fronteggiano. L’imprenditore varesino si è tolto alcune soddisfazioni in anni recenti ma nella passata stagione ha masticato amaro: un successo sarebbe per lui un regalo speciale.

LA CLASSIFICA (dopo 9 giornate) Trento 16; V. Bologna 14; Trapani, Milano, Brescia 12; Reggio Emilia, Trieste 10; Tortona 8; Treviso, Venezia, Scafati, Pistoia 6; Sassari, VARESE 4; Cremona 2; Napoli 0.