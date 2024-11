Manuela Scidurlo entra nel Cda di Fnm Pay, la società per pagamenti digitali di Ferrovie Nord Milano

Rappresentanza del Varesotto in una delle società della “galassia” del Gruppo Ferrovie Nord Milano, la società della mobilità partecipata da Regione Lombardia: Manuela Scidurlo, di Somma Lombardo, entra nel cda di Fnm Pay, la società che si occupa di pagamenti digitiali integrati nei vari servizi di Fnm (che è anche “metà” di Trenord).

«Sono onorata di essere stata nominata nel Cda di Fnm Pay, porterò la mia esperienza politica e professionale per fare il meglio per l’azienda e per il nostro territorio» commenta Scidurlo, che è consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Somma Lombardo e per professione si occupa di contabilità ed è stata socia di una realtà di elaborazione dati.

Scidurlo sottolinea in particolare il legame politico con FdI, fondamentale per la nomina, e l’aspetto territoriale di rappresentanza varesotta nella società: «Ringrazio il coordinatore Regionale di FdI On. Carlo Maccari per la nomina, il mio coordinatore provinciale onorevole Andrea Pellicini ma particolarmente l’assessore Regionale Francesca Caruso la quale ha fortemente voluto la rappresentanza territoriale che fino ad oggi non si è mai espressa nei Cda delle società di Fnm, e ha riposto fiducia nella mia persona vedendo in me la competenza per ricoprire l’incarico. Senza di lei, il territorio di Varese non avrebbe mai avuto la rappresentanza all’interno dell’azienda FNM, e questa è una grande vittoria che Francesca ha portato a casa per tutto il partito in provincia di Varese».

«Un ringraziamento va anche al nostro capo delegazione al Parlamento Europeo On. Carlo Fidanza che ha subito appoggiato la proposta dell’ Assessore Caruso, rinnovando la sua stima per la sottoscritta. Assumo l’incarico – conclude Scidurlo – con umiltà, serietà e coraggio, ben sapendo che non sarà facile ma sono contenta e orgogliosa di mettermi del territorio».